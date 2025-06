De Nederlandse darters zijn uitstekend begonnen aan de World Cup of Darts. Danny Noppert en Gian van Veen waren ijzersterk in de eerste wedstrijd tegen Italië. Na afloop verschenen ze dan ook vrolijk voor de camera van Sportnieuws.nl, tot er een pijnlijk punt werd besproken.

Nederland won met 4-0 van het Italiaanse duo. De tactiek van Noppert en Van Veen pakte dus goed uit. Belangrijk bij een koppeltoernooi is wie er begint aan de leg. Dat is namelijk vaak degene die het best kan scoren. Van Veen begon voor Nederland.

Zo zullen ze ook de rest van het toernooi vervolgen. "Dat staat vast", aldus Noppert tegen Sportnieuws.nl. "Het zou ook geen discussie moeten zijn." Van Veen bevestigt dat. "En na die 4-0-overwinning is het vertrouwen er zeker."

'Hou je mond'

Waar de 23-jarige minder vertrouwen in heeft is de kleding op de World Cup of Darts. Hij is dan ook niet blij als hij daarnaar gevraagd wordt. "Hou je mond, ik wil het er niet over hebben", begint Van Veen. "Dit gaan we niet uitzenden."

Zijn oranje shirt is namelijk wat aan de strakke kant. "Ik heb altijd maat XL, maar dit keer had ik wel XXL gewild", zegt hij. "Maar ik ben niet de enige." Noppert haakt daarop in en zegt dat hij ook liever een maatje groter had willen hebben. "Maar we kunnen niet wisselen", lacht hij. "Nee die pas ik niet hoor", aldus Van Veen, wijzend naar het shirt van zijn teamgenoot.

Los van de manier waarop de darters eruit zien in het shirt, vinden ze het ook vervelend zitten. "Het voelt gewoon anders", zegt Van Veen. "Met mijn eigen shirt had ik alleen maar negendarters gegooid", grapt hij vervolgens.

'Niet onderschatten'

De twee gaan vol goede moed richting Hongarije, de tegenstander op vrijdag. Maar de Nederlanders blijven op hun hoede. "Je moet het nooit onderschatten", aldus Van Veen. Daar is Noppert het helemaal mee eens. "Dat heb ik ook vaak gedaan, en dat viel altijd tegen", zegt hij lachend.

