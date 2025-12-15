Noa-Lynn van Leuven opent maandag haar WK darts met een wedstrijd tegen Peter Wright. De Nederlandse dartster kreeg in de afgelopen periode erg veel haat over zich heen en geeft in interviews een inkijkje in hoe zwaar ze het in die tijd heeft gehad. Ex-topdarter Vincent van der Voort vindt het erg sneu voor Van Leuven en heeft veel respect voor de situatie, maar hij ziet ook 'een repeterend verhaal'.

Van Leuven heeft een heel vervelende periode achter de rug, waarin ze te maken kreeg met gigantisch veel haatberichten. De Nederlandse werd geboren als man, maar ging in transitie om vrouw te worden. Van Leuven doet dan ook mee bij de vrouwen, maar sommige fans vinden dat ze bij de mannen moet spelen. Ook stopten collega's bij het Nederlandse team door het meedoen van de dartster uit Heemskerk en tegenstanders weigerden zelfs tegen haar te spelen. Op het WK opent ze dus tegen de Schotse oud-kampioen Wright.

Repeterend verhaal

"Je moet oppassen dat het niet altijd hetzelfde is. Een repeterend verhaal. Als je dan interviews doet, dat je het dan op een gegeven moment achter je laat", vertelt Van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Presentator Damian Vlottes geeft ook aan dat er begrip en respect is voor de lastige periode waar Van Leuven doorheen is gegaan, maar dat de interviews vaak wel op elkaar lijken. "Het is ook heel sneu dat het zo moet gaan. De haat naar haar is niet gering. Ik krijg een hoop ellende, maar zij wint het hoor", grapt Van der Voort over de haatberichten aan het adres van Van Leuven.

Van der Voort doelt met die uitspraken op een uithaal die hij onlangs ontving van Gerwyn Price en Bradley Brooks na opmerkingen over de lichaamsbouw van beide darters. "Ik krijg niet alleen Brooks achter me aan natuurlijk. Maar Brooks maak ik me het minst druk om. Zij wint het in ieder geval hoor", gaan Van der Voort en Vlottes luchtig met het heftige onderwerp om.

Peter Wright

Van Leuven speelt dus tegen de tweevoudig wereldkampioen Wright. Een darter die vroeger bekend stond vanwege zijn ijzersterke spel, maar nu vooral om zijn wisselende resultaten en clowneske opkomst. Van der Voort verwacht dat Wright wel weer iets speciaals heeft verzonnen voor zijn opkomst. "Uiteraard. Hij liep vorige week al als kerstman rond, dus het zal niet ineens anders worden. Dat hoort ook bij hem en hij moet dat ook gewoon doen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar zijn niveau. Vorig jaar schreven we hem allemaal af, maar toen pakte hij Luke Humphries en Jermaine Wattimena. Je mag hem nooit afschrijven, daar is hij te goed voor."

