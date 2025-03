'Michael van Gerwen doet dat ook met z'n grote platvoeten': PDC moet strenger zijn op dartsregel

Michael van Gerwen lapt geregeld een dartsregel aan zijn laars en daar zou vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort meteen iets aan doen als hij het voor het zeggen had. Hij geeft lachend flink af op de Nederlandse topdarter, maar is ook een beetje serieus.

Darts is in de regel vrij simpel: een darter staat tegen de oche, gooit drie pijlen in het tempo dat hij wil, haalt zijn pijlen uit het bord en stapt naast de oche en loopt buiten het aangewezen vak langs naar de achterkant van het podium. Veel meer moeilijke regels zijn er niet in de sport. Toch ergert Van der Voort zich in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door flink.

Stille afmelding topdarter Michael van Gerwen: 'Hij zat vanmorgen alweer bij de dokter' Met stille trom vertrok Michael van Gerwen maandagavond alweer uit het Duitse Hildesheim na weer een verloren vloertoernooi. De Nederlandse topdarter verloor in de eerste ronde van Niko Springer, maar dat was volgens vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort helemaal niet zo gek.

Speciale zone

In de rubriek 'Woeste Willem', waarin hij en presentator Damian Vlottes kijkersvragen behandelen, krijgt Van der Voort de vraag voorgelegd welke spelregel hij zou veranderen als hij dat mocht doen. Na lang nadenken bedenkt hij iets: "Dan zou ik gaan voor dat ze de zone waar je als darter in mag staan, beter zouden moeten beschermen."

Engelse topdarter woest na misverstand in Duitse pizzeria, Raymond van Barneveld maakte hem 'nóg bozer' Soms gebeuren er van die dingen die je de rest van je leven niet meer vergeet. Ex-profdarter Vincent van der Voort zit vol met verhalen uit zijn bijna dertig jaar durende carrière, dat de rubriek 'Kroegpraat' in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door altijd hilarische verhalen oplevert. Dit keer staan Adrian Lewis en een pizza centraal.

'Van Gerwen met z'n grote platvoeten'

Volgens Van der Voort staan 'sommige spelers zo dicht achter je' tijdens het gooien. Maar Van Gerwen spant de kroon. "Michael doet dat ook altijd hè. Die mat ligt er niet voor niets. Hij stapt er met zijn grote platvoeten altijd overheen", grinnikt Van der Voort. "Maar ook gewoon echt altijd. Als hij vijf centimeter naar achteren stapt, staat hij er netjes achter. Maar hij moet er altijd overheen staan."

'Ben daar wat strenger op'

Podcastpresentator Vlottes haalt een incident aan waarbij de Belg Dimitri van den Bergh er een keer tijdens de wedstrijd iets van zei tegen Van Gerwen. "Toen deed hij ook geen stapje naar achteren hè", lacht Vlottes. Van der Voort begrijpt dat dan ook wel weer. "Als er niks aan gedaan wordt... Je mag nou eenmaal niet in die zone komen, ben daar dan wat strenger op", richt hij zich tot de PDC.

Oud-wereldkampioen geniet weer van het darten: 'Het wordt vrij emotioneel' In de agenda van Gerwyn Price zal deze donderdag al even omcirkeld staan. De Premier League Darts trekt naar 'zijn' Wales en daar heeft de oud-wereldkampioen zin in. In gesprek met de PDC vertelt hij dat hij weer geniet van de sport en hoe blij hij is met de fans de afgelopen tijd.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over zijn bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim, onthult hij waarom zijn vriend Michael van Gerwen zich afmeldde voor het vloertoernooi in Duitsland. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Adrian Lewis te kakken gezet. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check 'm via Spotify, YouTube en Apple Podcasts.