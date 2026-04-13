Michael van Gerwen liet donderdag in de Premier League Darts de dagzege door zijn handen glippen. Het verlies heeft hij echter al snel verwerkt. Er zijn namelijk beelden opgedoken waarop de topdarter flink losgaat op een festival.

Van Gerwen was dit weekend aanwezig bij het REBiRTH Festival. Dat is een grootschalig driedaags festival in Haaren waar muziekgenres als hardstyle, rawstyle en hardcore wordt gedraaid.

Achter de draaitafel

Op het TikTok-account van het evenement verscheen zondagavond een video waarop Van Gerwen te zien is. Hij staat achter de draaitafel terwijl dj Bmberjack harde muziek aan het pompen is. Zo klinkt er een liedje door de speakers dat speciaal is gemaakt voor de darter. Van Gerwen staat met een vissershoedje op zijn hoofd vrolijk mee te beuken.

Van Gerwen speelde donderdag de finale van de tiende speelavond van de Premier League Darts tegen Jonny Clayton. In die finale liet hij zijn beste spel van de avond zien en kwam hij snel op een 5-2 voorsprong, terwijl Clayton weinig kon uitrichten. Toch maakte Van Gerwen het niet af: hij miste vier matchdarts, waarna de Welshman terugkwam en alsnog won.

Revanchegevoelens

Na die nederlaag zat Van Gerwen nog vol revanchegevoelens, zo was te zien in een video voor een sponsor. Vrijdag deelde dartsbond PDC op Instagram een video in samenwerking met een restaurantketen. Daarom ging Van Gerwen langs bij een vestiging van dat merk. Daar praat hij wat met interviewer Becky James, die als influencer bekendstaat als bambinobecky, en krijgt hij de opdracht om een paar dubbels op het dartbord te raken.

Een van de vragen van de 27-jarige Welshe was voor wie Van Gerwen zou willen koken en wat hij dan zou maken. Mighty Mike heeft nog Clayton in zijn hoofd na die smadelijke nederlaag in Brighton en zegt dus dat hij voor The Ferret wil koken. En wat dan precies? "Iets heel pittigs uit India. Zodat hij daarna nooit meer van het toilet af komt", grapte Van Gerwen.

Stand Premier League Darts

Na tien van de zeventien speelronden leidt Clayton met 24 punten. Littler is nu tweede met 21 punten. Van Gerwen en Van Veen nemen de vierde en vijfde plaats in met respectievelijk 16 en 12 punten.