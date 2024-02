Michael van Gerwen: familiemens in hart en nieren, meedogenloos op het dartbord

Wanneer je aan darten denkt, denk je aan Michael van Gerwen. Hij heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt en is een van de besten in zijn sport. Dit is Michael van Gerwen, de 34-jarige darter uit Boxtel.

Van Gerwen begint op zijn dertiende met darten en breekt al op jonge leeftijd door. In 2006 wint hij de World Masters, waarin hij ook een 9-darter gooit. De Brabander is dan pas 17 jaar oud.

Hierna valt het toch wat minder bij Van Gerwen. De jonge Nederlander blijft een groot talent, maar in één keer doorbreken doet hij niet. Zo verliest hij in de finale van het jeugd-WK van Aaron Monk en James Hubbard in 2011 en 2012.

Echte doorbraak

Toch wordt 2012 het jaar van de grote doorbraak van Van Gerwen. Op de World Grand Prix - het toernooi waarin je niet alleen met een dubbel moet eindigen, maar er ook mee moet beginnen - kwam de Nederlander in de finale tegenover Mervyn King te staan. De Engelsman kwam 4-1 in sets voor, maar verloor de finale uiteindelijk met 6-4. Een prachtige 145-finish van Van Gerwen zorgde ervoor dat hij zijn eerste major bij de PDC op zijn naam mocht schrijven.

Helemaal los

Dan is Van Gerwen helemaal los. De Nederlander pakt titel na titel en behoort tot de grote namen in de dartswereld. Op 1 januari 2014 doet hij waarvan hij altijd al droomde. Mighty Mike staat in de finale van het WK tegenover Peter Wright. Met 7-4 in sets verslaat hij de Schot. Daarmee werd hij niet alleen wereldkampioen, maar ook de nummer één van de wereld.

Vervolgens gaat de Brabander door waar hij gebleven was. Hij wordt beter en beter en wint ongekend veel. Vooral 2016 wordt echt zijn jaar. Hij wint alle grote titels dat jaar. Op dat moment zouden die negen majors hem al op de derde plek zetten van meeste gewonnen majors óóit bij de PDC, achter hemzelf en de grote Phil Taylor. Taylor pakte er in zijn carrière 81, Van Gerwen 47 en de Groene Sloopkogel alleen in 2016 negen.

Het jaar 2016 van Van Gerwen overtreffen is onmogelijk. In 2017 wint hij zes grote toernooien, maar moet hij de wereldtitel aan Rob Cross laten. De Engelsman debuteerde in het Alexandra Palace en verslaat in de halve finale en finale achtereenvolgens de twee grootste darters aller tijden: Van Gerwen en Taylor.

Eén jaar later halveert Van Gerwen zijn aantal majors, maar wordt hij wel weer wereldkampioen. De derde ster op zijn shirt verdiend hij door Michael Smith in de finale met 7-3 te verslaan. Ondanks zijn dominantie in de dartsport is hij sindsdien geen wereldkampioen meer geworden. Een flinke smet voor de alleswinnaar de Van Gerwen is.

Ongekende statistieken

Wanneer je de statistieken van Van Gerwen bekijkt moet je je best doen om niet achterover van je stoel te vallen. De Nederlander won bij de PDC 48 majors. Ter vergelijking: alle Premier League-spelers van dit jaar wonnen er samen 27.

Verder is Van Gerwen de speler met het meeste gewonnen prijzengeld. De Nederlander gooide al meer dan 8 miljoen pond bij elkaar. Dat is het dubbele van Gary Anderson, de nummer drie op de lijst. Taylor is met iets meer dan 7,5 miljoen pond de nummer twee op de lijst.

Op televisie heeft Van Gerwen nog altijd ook het record voor hoogste gemiddelde met drie pijlen in handen. Tijdens een avond in de Premier League in 2016 was de groene sloopkogel met 7-1 te sterk voor Smith. Hij gooide daarbij een gemiddelde van 123,4 punten. Wright verbeterde dit record in 2019 door gemiddeld 0,1 punt hoger te gooien, maar hij deed dit niet voor het oog van de (TV-)camera's.

Privé

Thuis ging het in de jaren na 2016 ook niet altijd van een leien dakje. Van Gerwen en zijn vrouw Daphne probeerden een tweede kind te krijgen, maar dit wilde maar niet lukken. De darter beleefde een mindere periode aan het bord en na een maandelang traject van medische behandelingen en miskramen kwam er prachtig nieuws naar buiten dat er een tweede kind op komst was. Voor Van Gerwen gold hetzelfde als voor vele sporters: nu de situatie weer goed was, kwam de vorm langzaamaan weer terug.

Van Gerwen trouwde in 2014 met Daphne Govers. Samen hebben zij twee kinderen. Dochter Zoë werd in 2017 geboren en zoon Mike kwam in 2020 ter wereld. Van Gerwen is een echt familiemens en zijn dochter heeft al meerdere titels met hem gevierd op het grote podium. Van Gerwen kan in interviews nog weleens arrogant en hard overkomen, maar wanneer hij met zijn gezin is/het over zijn gezin laat hij een hele andere kant zien.

Nieuwe pijlen

Na de verloren WK-finale van 2020 verandert Van Gerwen van materiaalleverancier. Daar waar zijn pijlen eerst van XQMax waren, gaat hij dan gooien met darts van Winmau. Dit levert hem in het begin niet de beste resultaten op. Van Gerwen behoort nog altijd tot de beste darters van de wereld, maar wint minder dan men van hem gewend was.

Michael van Gerwen © Getty Images

Teleurstelling

In de coronatijd zagen we een Van Gerwen die er af en toe stond, maar wel minder was dan voorheen. Ook had hij het geluk niet altijd aan zijn kant staan. Zo werd hij op het WK van 2022, dat voornamelijk eind 2021 gespeeld werd, uit het toernooi gehaald vanwege een positieve test. De in Vlijmen woonachtige darter noemde dit 'de grootste teleurstelling uit zijn carrière'.

Sindsdien zien we steeds vaker de Van Gerwen die we kennen: meedogenloos aan het bord. Ondanks de steeds beter wordende concurrentie en het feit dat Van Gerwen al een aantal jaar niet meer de nummer één van de wereld is, wordt hij nog altijd beschouwd als de beste darter van het moment.

Donderdagavond gaat Van Gerwen tijdens de vierde Premier League-avond van het jaar voor een hattrick. Alleen avond één moest hij aan Michael Smith laten. Begin maart is het dan weer tijd voor de UK Open, waar de Nederlander een mooie mijlpaal kan bemachtigen. Bij winst in dat toernooi pakt hij zijn 180e titel in het darten. 157 daarvan waren bij de PDC, tien bij de BDO en twaalf bij titels vielen onder andere organisaties.

