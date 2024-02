Wereldkampioen Luke Humphries staat nog droog in Premier League: 'Het is een leerproces voor mij'

Luke Humphries kende een geweldig einde van 2023. De 29-jarige Engelsman won drie majors op rij en werd als kers op de taart ook nog eens wereldkampioen. Daardoor mocht Humphries ook voor de eerste keer in zijn carrière meedoen aan de Premier League Darts, alleen daar staat hij nog droog na drie speelavonden.

"Ik mag dan wereldkampioen en nummer één van de wereld zijn, dit is een leerproces voor mij", sprak Cool Hand Luke voorafgaand aan speelronde 4 in Newcastle. "Ik had nooit gedacht drie majors te winnen en wereldkampioen te worden, laat staan in een tijdsbestek van drie maanden."

Alle ogen zijn sinds het WK gericht op Humphries, merkt hij zelf ook. "Ik moet de druk daarvan nog steeds verwerken, maar ga van het hele proces genieten. Als je het nooit meegemaakt hebt, besef je niet hoe zwaar het is", aldus Humphries.

Doel

Humphries verloor vorige week in Glasgow de finale van Michael van Gerwen, ondanks dat hij met 4-2 voor stond. Toch is hij tevreden met zijn vertoonde spel de laatste weken. Sinds speelweek noteerde Humphries vijf gemiddeldes van 100+, waaronder tegen Van Gerwen. "Ik ben trots op de manier waarop ik speelde. Het was veel consistenter en nu ben ik waar ik wil zijn: in de top vier.

Die plek geeft aan het einde van de rit de recht om voor de titel te gaan. "Mijn doel is om in de top vier te eindigen. Of het nu vierde, derde, tweede of eerste is. Ik zal hard blijven werken om ervoor te zorgen dat ik aan het einde van het seizoen op een van die posities ontstaan.

Humphries speelt donderdagavond in Newcastle tegen Rob Cross, de winnaar van dat duel treft Michael Smith of Nathan Aspinall.