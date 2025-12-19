Michael van Gerwen worstelde zich donderdagavond naar de tweede ronde van het WK darts. Hij is als nummer drie op de plaatsingslijst op papier natuurlijk de favoriet, maar is in de eerste ronde gewaarschuwd door zijn opponent in ronde twee. Hij treft daar een Ier die het hoogste gemiddelde tot nog toe gooide op het WK.

Mighty Mike had moeite met de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De Aziaat snoepte brutaal de openingsset af van de drievoudig wereldkampioen en maakte veel indruk. Van Gerwen deed dat minder, maar won uiteindelijk zijn matige partij wel 'gewoon' met 3-1.

Van Gerwen moet winnen van sterke Ier

Het was vervolgens afwachten wie de Van Gerwen zou treffen in de tweede ronde. Een dag later werd het duidelijk: de wedstrijd tussen de Ier William O'Conner en de Pool Krzysztof Kcuik werd overtuigend gewonnen door O'Connor. Het werd 3-0, maar wat nog veel imponerender was was het gemiddelde. Tot nog toe gooide nog niemand zo goed als hij: 102.36. Van Gerwen is dus gewaarschuwd.

Werk aan de winkel

De Groene Sloopkogel kan aan de bak en weet zelf ook dat het allemaal veel beter moet. In gesprek met Sportnieuws.nl gaf hij al aan dat het tegen de Japanner zeer karig was wat hij liet zien. "Het was een moeilijke wedstrijd. Het was van alle kanten niet goed genoeg. Maar het geeft wel voldoening als je dan toch weet te winnen."

Pikant duel in derde ronde?

Mocht Van Gerwen de sterke Ier verslaan, wacht mogelijk een pikante clash. In ronde drie wacht de winnaar van de partij tussen Peter Wright en Arno Merk. De Schotse ex-wereldkampioen Wright deed tijdens het WK nog wat merkwaardige uitspraken over Van Gerwen, die daar niets van moest hebben en scherp reageerde.

