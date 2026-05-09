Michael van Gerwen heeft zaterdag in Graz gewonnen van Krzysztof Ratajski op de Austrian Darts Open. Na een razendsnelle break wist de topdarter zich te herpakken en de volgende ronde te bereiken.

Van Gerwen werd al meteen in de eerste leg gebroken in zijn partij tegen de Poolse Krzysztof Ratajski. Die behield ook zijn eigen leg. De Nederlander maakte vervolgens wel weer gelijk met een geweldige 137 finish en vierde de 2-2 met een groot juichgebaar. Daarna herpakte hij zich. Hij miste wel zijn eerste matchdart, waardoor Ratajski nog zijn derde leg pakte. Het werd uiteindelijk 6-3.

Danny Noppert en Gian van Veen

Danny Noppert heeft ook de derde ronde in Graz bereikt na een overwinning op Alan Soutar. Daar moest de Nederlander hard voor werken. Het werd uiteindelijk 6-5 in zijn voordeel. Gian van Veen speelde ook een slepende partij tegen Madars Razma, maar hij trok aan het kortste eind. Het werd 6-5 in het voordeel van de Let.

De Austrian Darts Open in Graz is het 6e evenement van de 15 Euro Tour-toernooien die in 2026 worden georganiseerd door de bond PDC. Na die reeks wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de prestaties en de top 32 wordt uitgenodigd voor het EK darts.

Aan de Austrian Darts Open doen 48 spelers mee. De top 16 geplaatste spelers mag de openingsronde overslaan. Onder meer Gian van Veen en Michael van Gerwen behoren tot dat groepje. Door afzeggingen van Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de PDC-wereldranglijst, zijn de Nederlanders in Graz de hoogst geplaatste darters. Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode werden vrijdag al uitgeschakeld.

De ontknoping van het toernooi in Graz volgt op zondag. In de middagsessie worden de partijen in de derde ronde gespeeld, waarna in de avondsessie de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd worden gespeeld.

Uitslagen avondsessie zaterdag

Daryl Gurney - Ian White: 6-3

Josh Rock - Patrik Kovacs: 6-3

James Wade - Mensur Suljovic: 6-2

Michael van Gerwen - Krzysztof Ratajski: 6-3

Danny Noppert - Alan Soutar: 6-5

Gian van Veen - Madars Razma: 5-6

Martin Schindler - Peter Wright

Wessel Nijman - Niko Springer

Premier League

Van Gerwen heeft de komende weken ook nog een klus te klaren in de Premier League: hij moet bij de beste vier eindigen. Dat geeft aan het einde recht op deelname aan de play-offs. Hij raakte donderdag zijn vierde plek kwijt na een nederlaag tegen Luke Littler in de kwartfinales.

