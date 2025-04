Oud-profdarter over het gevaar van de Premier League Darts: 'Die zag je steeds kleiner worden'

De Premier League Darts komt deze week naar Nederland. In aanloop naar de avond in Ahoy Rotterdam ging het bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door over de afgelopen speelronde in Manchester. Daar zorgden Michael van Gerwen én Chris Dobey voor verbazing.

Van Gerwen deed weer mee, nadat hij een week eerder moest afzeggen wegens een opvallende blessure. De Nederlandse topdarter liep een nekblessure op bij het passen van sponsorshirtjes. "Je weet gewoon als je deze ook niet mee zou doen, dat het wel heel moeilijk gaat worden", zegt oud-profdarter Vincent van der Voort.

"Maar ja, het maximale eruit gehaald met die blessure. Eén rondje spelen ging nog wel, maar daarna zat het gewoon vast. Helemaal vast. Tegen (Nathan, red.) Aspinall geen schijn van kans." Van Gerwen won in de eerste ronde van Chris Dobey, waarna Aspinall in de halve finale te sterk was.

Michael van Gerwen zorgt met opvallende actie voor twijfel: 'Had het gevoel dat-ie een spelletje met me speelde' Michael van Gerwen deed begin april een opvallende uitspraak bij Sportnieuws.nl: hij wist niet tegen wie hij de dag erna in actie moest komen bij de Premier League Darts. De interviewer weet nog steeds niet of hij het meende én ook Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort kan er zijn vinger niet op leggen.

Kritiek op Dobey

Presentator Damian Vlottes vond het optreden van Dobey tegen een verzwakte Van Gerwen niet goed genoeg. "Maar Dobey weet toch ook dat-ie tegen een kwetsbare Van Gerwen speelt op dit moment. Als Premier League-speler moet je dan toch gewoon die punten ophalen? Ik vind het heel veel zeggen over Dobey ook."

Van der Voort vond wel dat zijn goede vriend een goed tweede deel van de wedstrijd speelde. Daarop antwoordt Vlottes: "Ik bedoel meer: Dobey moet toch ook het vertrouwen hebben. Hij weet van te voren dat-ie wat beschadigd is. Zo van: die punten zijn vandaag voor mij."

Zorgen om 'aangeschoten wild' Michael van Gerwen nemen toe: 'Het wordt hem af en toe te veel' De zorgen om topdarter Michael van Gerwen beginnen met de dag groter te worden. De Nederlander verloor onder toeziend oog van zijn goede vriend Vincent van der Voort tijdens Players Championship 13 in Rosmalen al in de eerste ronde. Van der Voort zag dat het niet best was.

Gevaar van de Premier League

En dan komt Van der Voort met een opvallende opmerking. "Maar ik denk dat Dobey ook niet heel hoog in het zelfvertrouwen zit. De Premier League is toch de plek waar je week, in week uit klapjes krijgt. Hoe leuk het ook is om mee te doen, en hoe commercieel het ook is, het doet wel wat met je."

Als voorbeeld noemt hij Stephen Bunting. "Week na week; die zag je steeds kleiner worden. Die is er dan weer helemaal bovenop gekomen door één avond te winnen en meteen erachteraan een Euro Tour, maar het doet natuurlijk wel wat met een speler. Het zijn allemaal haantjes, allemaal ego’s, denken allemaal dat ze de beste van de wereld zijn. En ik één keer krijg je acht weken op je reet. Dat doet gewoon echt wel zeer."

Vincent van der Voort doet opvallende uitspraak over vrouwendarten: 'Nu moet je ook weer opletten' Vincent van der Voort keek afgelopen weekend met de nodige interesse naar de Women's Series in Rosmalen, mede omdat zijn schoondochter meedeed aan het toernooi. De oud-profdarter deed in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door een opvallende uitspraak over het vrouwendarten.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes wekelijks de laatste stand van zaken in de dartswereld. In de nieuwste aflevering gaat het onder meer over de matige prestaties van de Nederlanders, de problemen rondom Michael van Gerwen en een bijzondere bijnaam voor Martin van Velzen. Check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.