Schandalige acties tijdens Premier League Darts in Rotterdam: 'Veel onrust, er werd met stoelen gegooid'

Dartsfans, misdragingen en geïrriteerde darters. Die drie-eenheid steekt de laatste weken steeds vaker de kop op. Ook in ons eigen Rotterdam ging het tijdens de Premier League Darts flink mis. De makers van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door zagen het in de zaal afgelopen week uit de hand lopen.

Op het podium en op televisie werd het dartsspektakel zonder problemen in beeld gebracht. De teleurstelling bij de duizenden Nederlandse fans was natuurlijk enorm toen 'thuisspeler' Michael van Gerwen meteen werd uitgeschakeld door Stephen Bunting. Maar qua 'gedoe' werd er niks laten zien. Maar de mensen die in de zaal waren of die die goed konden zien, zagen wel meer. Zo ook presentator Damian Vlottes.

'Veel onrust'

"Er werd heel veel bier gegooid en er was veel onrust", vertelt hij over zijn eigen ervaringen in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Vooral na afloop was het flink raak. Ik zag mensen met stoelen naar elkaar gooien. Ik moet er niet om lachen, maar daar was ook niet zo goed over nagedacht. De stoelen stonden beneden en werden naar boven gegooid. Dan komt het niet zo hard aan. Maar als je 'm daarna beneden op je kop krijgt..."

'Jammer dat het zo moet'

Vincent van der Voort, die als analist bij Viaplay was, snapt dan ook wel wat er kan gebeuren. "Dan vangt diegene 'm boven op en die gooit 'm dan met een bloedgang weer naar beneden", grinnikt hij, waarna hij ook weer een serieuze toon aanslaat. "Toch weer jammer dat het zo moest. Maar dit ga je toch niet tegenhouden, dat is onmogelijk. Je krijgt er nu veel meer van mee, misschien ook omdat het in Nederland is en je er zelf bij bent. Je zou eens moeten gaan kijken of het in andere zalen ook zoveel gebeurt."

Fans in Liverpool?

Vlottes zit tijdens de avond in Birmingham in de zaal en belooft er dan extra op te letten, zodat het in een andere aflevering besproken kan worden. Eerst is het donderdagavond in Liverpool de vraag hoe Luke Littler ontvangen zal worden door de fans. Hij is supporter van de aartsrivaal van voetbalclub Liverpool; Manchester United. "Maar ik ga ervan uit dat hij het dit keer incalculeert dat hij niet zo populair is."

