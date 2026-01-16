Topdarter Michael van Gerwen heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar hij heeft ook hard gewerkt om 2026 goed te beginnen. Dat deed hij met de eindzege bij Bahrain Darts Masters. De fitte 'Michael van Gerwen 2.0' is gevaarlijker dan ooit.

Van Gerwen won vrijdag de Nederlandse finale in Bahrein van WK-finalist Gian van Veen met 8-6. De 36-jarige kwam gedreven over. Na zijn pechjaar 2025, waarin hij weinig sportief succes kende en scheidde van Daphne Govers, begint hij goed aan 2026, met zijn zestiende World Series-titel. "Ik hoef niks meer te bewijzen", zei de winnaar na afloop op het podium. "Mensen die me kennen weten dat ik altijd wil winnen en blijf strijden."

Dat benadrukt Van Gerwen nogmaals op de persconferentie. Hij is zijn zelfvertrouwen niet verloren na het afgelopen rampjaar. "Als het niet gaat zoals je wil, moet je blijven geloven in je eigen kwaliteiten. Dat heb ik ook gedaan", zegt hij. "Natuurlijk heb ik een moeilijke periode in mijn leven achter de rug. Maar het is wat het is. Ik heb vandaag laten zien dat ik het onder alle omstandigheden nog steeds kan."

Fit

Hij oogt ook fit en gezond. Is deze Michael van Gerwen 2.0 gevaarlijker dan ooit? "100 procent", antwoordt de darter op die vraag. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik doe het rustig aan. Ik voel me goed en comfortabel. Ik geniet van het leven. Je moet de juiste balans vinden, dat heb ik in het verleden al vaak gezegd. Maar dat is niet zo makkelijk. Dit is een goede start voor dit jaar."

Zijn gezonde levensstijl kan ook positieve gevolgen hebben voor zijn uithoudingsvermogen op lange dagen. Toch gaat het Van Gerwen er vooral om dat hij goed in zijn vel zit. "Ik denk daar niet zo over na. We weten allemaal dat er veel jonge darters opkomen. Soms voel ik me een oude man", grapt hij. "Maar zolang ik mezelf blijf verbeteren en de goede Michael kan laten zien op het podium, dat is het enige wat ik kan doen."

'Je moet goed voor jezelf zorgen'

"Ik denk dat het heel belangrijk, maar ik doe dit al heel lang", vervolgt hij over zijn gezondheid en zijn drukke schema. Het vele reizen en de lange dagen is hij inmiddels wel gewend. Maar de tour wordt ook steeds drukker, erkent hij. "Je moet goed voor jezelf zorgen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat je laat op de avond speelt. De sport maakt een geweldige ontwikkeling door en daarom moet je ook een stapje extra zetten."