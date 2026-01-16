De Bahrain Darts Masters is gewonnen door Michael van Gerwen. In een Nederlandse eindstrijd rekende de oud-wereldkampioen af met Gian van Veen: 8-6.

Voor drievoudig wereldkampioen Van Gerwen was er in beginfase geen vuiltje aan de lucht. Met een 15-, 15- en 14-darter zette hij een voorsprong van 3-0 op het bord.

Van Veen stond echter helemaal niet verkeerd te gooien en kreeg loon naar werken met een break (in 14 darts) en via een 12-darter werd het 3-2. Vlak voor de eerste pauze kwam Mighty Mike in zijn eigen leg op 4-2.

Na de pauze

De Brabantse topdarter kwam prima de onderbreking uit. Hij vond de triple 20 makkelijk en won de leg die The Giant, de nummer 2 van het WK darts 2026, was begonnen. Bij Van Veen ging het scorend juist wat haperen. "Hij komt telkens net een triple tekort", zo zeiden de Viaplay-commentatoren, terwijl Van Gerwen de stand op 6-2 bracht.

Maar met de eindstreep in zicht ging het moeizamer bij Van Gerwen, die meer en meer pijltjes in ongewenste vakjes zag landen. Toch worstelde hij zich naar 7-5. En vanaf 7-6, toen hij weer zelf mocht beginnen, snelde hij in 14 darts naar de titel.

MICHAEL VAN GERWEN IS THE 2026 BAHRAIN DARTS MASTER 🇧🇭



An 8-6 victory over Gian van Veen secures the first World Series title of 2026 🏆 pic.twitter.com/WAfbQG9F0q — PDC Darts (@OfficialPDC) January 16, 2026

Gedreven

Van Gerwen kwam gedreven over. "Een man on a mission", zo omschreven de commentatoren hem. Na zijn pechjaar 2025, waarin hij weinig sportief succes kende en scheidde van Daphne Govers, begint hij heerlijk aan 2026.

"Ik hoef niks meer te bewijzen", zei de winnaar na afloop op het podium. Het is zijn 16e World Series-titel. "Mensen die me kennen weten dat ik altijd wil winnen en altijd 100 procent geef. Ik blijf strijden. Het betekent veel voor me."

Danny Noppert

Er deden drie Nederlanders mee aan het evenement. Danny Noppert werd in de kwartfinale uit het toernooi gegooid door Gian van Veen. Bahrein Darts Masters is het eerste toernooi na het WK darts 2026, dat werd gewonnen door Luke Littler. Van Veen kwam in de finale van dat WK tekort. Hij steeg door de finaleplek op de wereldranglijst naar plek 3.

World Series

Bahrain Darts Masters is onderdeel van de cyclus World Series. De dartsbond PDC heeft diverse toernooien over de hele wereld georganiseerd, met als doel om de dartssport daar te promoten en lokale spelers een groot podium te bieden. De wereldranglijst is gebaseerd op geld en daarom telt de Bahrein Darts Masters niet mee voor de ranking.

De acht wereldtoppers en acht regionale spelers worden door de PDC uitgenodigd, waardoor het niet eerlijk zou zijn om het prijzengeld te laten tellen voor de zogeheten Order of Merit. De winnaar krijgt 30.000 pond, omgerekend zo'n 34.500 euro.

