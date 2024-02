Michael van Gerwen op recordjacht in de Premier League: 'Ik wil ervoor vechten'

Darter Michael van Gerwen is in topvorm. De 34-jarige darter won de afgelopen drie speelrondes van de Premier League en gaat donderdag in Exeter voor vier op een rij. Daarmee zou hij een record breken.

De PDC voerde in 2022 het nieuwe format in waarbij de spelers elke avond een toernooi tegen elkaar spelen. Het lukte sindsdien twee darters om drie avond op rij te winnen. Van Gerwen en Michael Smith deden dat allebei in 2023. De Nederlander staat in 2024 dus weer op zo'n waanzinnige winstreeks.

"Ik ben aan een goede periode bezig, maar de weg is nog lang", blikt Van Gerwen bij de PDC vooruit op speelronde vijf. Hij heeft geleerd van vorig jaar: "Toen stelde ik doelen voor mezelf en dat deed me geen goed. Je moet leren van je fouten."

De motivatie om een vierde avond op rij te winnen is er in ieder geval: "Mijn spel is goed en ik wil ervoor vechten. Ik wil de mensen laten zien wat ik kan."

Wereldkampioen wacht

Van Gerwen treft donderdag in Exeter in zijn eerste partij de regerend wereldkampioen Luke Humphries. De nummer 1 van de wereld heeft het hoogste toernooigemiddelde van alle spelers, maar staat toch vijfde op de ranglijst. Dat zou na zestien speelrondes niet genoeg zijn om zich te plaatsen voor de halve finales.

"Ik speel goed and als ik dat blijf doen dan komen de overwinningen vanzelf", blikt Humphries vooruit op de clash met Van Gerwen. De wereldkampioen put juist hoop uit de ongeslagen reeks van de Nederlander: "Hij zal een keer moeten verliezen en ik hoop dat het tegen mij is!"