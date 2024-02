Michael van Gerwen verslaat Phil Taylor met whitewash in last dance der dartslegendes

Michael van Gerwen en Phil Taylor hebben zaterdagavond tegen elkaar gedart in Engeland. Mighty Mike verpulverde The Power: 4-0 in legs. En dat is niet alles: de winnaar van het duel nam het daarna op tegen de winnaar van de Ace Of Sports Darts Championship. Wat dat is leggen we hieronder uit.

De ex-wereldkampioenen maakten er geen bloedstollend potje van. Daarvoor nam de Brabander de demopartij schijnbaar te serieus, terwijl de inmiddels 63-jarige gepensioneerde Taylor al jarenlang niet meer dagelijks hoeft te trainen. Van Gerwen had een gemiddelde van 111,33, de zestienvoudig wereldkampioen kwam uit op 85,12 per beurt.

Ace Of Sports Darts Championship

Nu zal ook een doorgewinterde dartsliefhebber denken: huh, wat is nou weer dat Ace Of Sports Darts Championship? Het is dan ook geen toernooi van de bond PDC, maar een soort demonstratie van Ace of Sports, een bedrijf dat trainingen en evenementen organiseert in diverse sporten. Eerder in februari was er een kwalificatietoernooi voor de grote avond op zaterdag 24 februari. Na die kwalificatie bleven er twee spelers over.

Chester Racecourse

Die twee spelers kwamen zaterdagavond bij de Chester Racecourse tegen elkaar uit in de finale. De winnaar mag zich de dartskampioen van Ace of Sports noemen, met als bonus dus de wedstrijd tegen Van Gerwen. Bij de editie van 2023 rolde Shaun 'The Sheep' Thompson als Ace-kampioen uit de bus. Vervolgens verloor hij als kersvers kampioen van Michael van Gerwen, die zich toen nog niet eerst tegen iemand anders hoefde te bewijzen.

Chester Racecourse is een renbaan waarop paardenwedstrijden worden gehouden. Het is 's werelds oudste renbaan die nog steeds wordt gebruikt. Om die reden heeft Chester Racecourse een plekje in het boek met Guinness World Records.