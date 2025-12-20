Michael van Gerwen weet waar hij aan toe is op het WK darts. In de tweede ronde is William O'Connor zijn tegenstander. De Ier maakte indruk in zijn partij tegen Krzysztof Kciuk. Van Gerwen is dus gewaarschuwd voor O'Connor, die hem in het verleden nog eens vernederde.

Van Gerwen had heel wat meer moeite met de Japanner Mitsuhiko Tatsunami dan O'Connor had met zijn tegenstander. Mighty Mike won weliswaar met 3-1 in sets, maar Tatsunami miste meerdere kansen om er een beslissende set uit te slepen. "Het was een moeilijke wedstrijd", zei Van Gerwen voor de camera van Sportnieuws.nl. "Het was van alle kanten niet goed genoeg. Maar het geeft wel voldoening als je dan toch weet te winnen."

Tegenstander Van Gerwen maakt indruk

Na zijn zege op Tatsunami wist Van Gerwen nog niet waar hij aan toe was in de tweede ronde. O'Connor en Kciuk betraden vrijdag namelijk pas het podium in het Alexandra Palace. Daarin maakte The Magpie indruk. Van de 128 darters in de eerste ronde gooide hij het hoogste gemiddelde: 102,36. Daarmee was hij Luke Littler en Wessel Nijman de baas. Die twee gooiden net als O'Connor boven de 100 gemiddeld.

In the 61st out of 64 first round games William O'Connor threw the highest average. Overall about 50% (62/128) of the average have been over 90. In the top-25 there are 16 players from either England or the Netherlands. pic.twitter.com/OsyGxhtWjh — TheRedBit 🔴 (@TheRedBit180) December 20, 2025

O'Connor bulkt dus van het vertrouwen. Hij weet ook hoe het is om Van Gerwen te verslaan. En te vernederen zelfs. Daarvoor moeten we terug naar 2018. Bij een Euro Tour-toernooi in Maastricht ging Mighty Mike er met liefst 6-1 vanaf tegen O'Connor. Van Gerwen gooide een gemiddelde van slechts 88 en was acht procent op de dubbels. The Magpie was finishend wel sterk: zes op zeven op de dubbels.

Wel is het de enige nederlaag van Van Gerwen tegen O'Connor in elf wedstrijden. De overige tien ontmoetingen gingen allemaal naar MvG. Aanstaande dinsdag kruisen hun paden opnieuw. De partij tussen de twee staat ingepland in de avondsessie op 23 december.

