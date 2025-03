Nummer 52 van de wereld doet Luke Littler pijn, Raymond van Barneveld blijft jojo op de vloer

Luke Littler lijkt soms onklopbaar, maar de 18-jarige dartssensatie kan ook nog gewoon verliezen van 'vergeten' spelers. Dat bleek maandag wel weer tijdens Players Championship 9. In Leicester viel voor hem en voor bijna alle Nederlanders al voor de kwartfinales het doek.

Littler begon nog met twee gemiddeldes van boven de 100 aan het vloertoernooi in Engeland en versloeg daarmee de Fransman Thibault Tricole en de Portugees Jose De Sousa. Toen hij in de derde ronde Ian White trof, leek de regerend wereldkampioen makkelijk door te kunnen stomen richting de kwartfinales. Zeker met de afwezigheid van Luke Humphries en Michael van Gerwen was The Nuke topfavoriet voor de eindzege.

Nummer 52 van de wereld

White, ooit een darter in de top tien van de wereld, haalde zijn beste spel uit de kast en versloeg Littler in een beslissende elfde leg: 6-5. De jongeling gooide tegen de 54-jarige Diamond ook weer 'gewoon' ruim 104, maar dat was niet genoeg tegen de ruim 106 van White. Hij is inmiddels afgezakt naar plek 52 van de wereld, tussen namen als Keane Barry en Florian Hempel in. Zo'n prestatie zagen maar weinig mensen aankomen.

WHITE KO'S LITTLER!



Ian White eliminates the World Champion, as the Diamond averages in excess of 104 and beats Luke Littler 6-5 in a last-leg decider!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC9 pic.twitter.com/XSITwBlN0i — PDC Darts (@OfficialPDC) March 31, 2025

Raymond van Barneveld

De Nederlandse dartslegende Raymond van Barneveld, die uit dezelfde generatie als White komt, beleefde weer een dramatische dag op de vloer. Met net aan 88 gemiddeld verloor hij al in de eerste ronde van Stephen Burton. De Engelsman, nummer 62 van de wereld, was de 57-jarige Barney (35ste van de wereld) in een beslissende leg de baas: 6-5. Van Barneveld is dit seizoen echt een jojo op de vloer. Hij wisselt redelijke resultaten af met slechte.

Jojo

Het was bijvoorbeeld al de vierde keer in vijf vloertoernooien dat hij er in de eerste ronde uitvloog. Daar tegenover haalde hij ook twee keer de laatste 16 (vierde ronde) en twee keer de laatste 32 (derde ronde). Dinsdag wacht hem en de andere darters een nieuwe kans in Leicester, want dan is Players Championship 10 ook nog.

Nederlanders

Tijdens Players Championship 9 haalden liefst vier Nederlanders de laatste 16. Maar voor Wessel Nijman (tegen White), Dirk van Duijvenbode (tegen Cameron Menzies) en Gian van Veen (tegen Niels Zonneveld) viel in die ronde ook meteen het doek. Alleen Zonneveld haalde dus de kwartfinales, waarin hij verloor van Gerwyn Price. De Welshman was de enige van de aanwezige Premier League-spelers die het ver schopte. Ook voor Stephen Bunting, Chris Dobey, Nathan Aspinall en Rob Cross viel het doek namelijk al voor de laatste 16.