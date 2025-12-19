Het was absoluut niet goed wat Michael van Gerwen liet zien in de eerste ronde van het WK darts. De Nederlander had alle mogelijke moeite met de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. In het buitenland zijn ze daarom niet zo onder de indruk van 'Mighty Mike'.

Van Gerwen won met 3-1, maar gooide allerminst goed tegen de Aziaat. Nadat hij de eerste set verloor, dreigde er zelfs een enorme domper. Zo ver kwam het niet, maar volgens The Sun kan de Nederlander niet tevreden zijn. "Het was verre van zijn beste spel en hij zal de eerste zijn die dat toegeeft", zo vermoedt het medium. "Hij komt terug voor de tweede ronde, maar Tatsunami vertrekt als held. Een schitterende prestatie en het publiek was dol op het debuut."

In de sets daarna herstelde Van Gerwen, zonder groots te gooien, de boel. En dat is maar goed ook, want The Daily Star had al verwoestende woorden in de pen. Dankzij de comeback van de Nederlander 'overleefde hij de grootste shock ooit in het darten', zo koppen de Britten alsnog.

Van Gerwen overleeft 'nachtmerrie'

De start was volgens hen een 'nachtmerrie', maar ook zij zagen dat Mighty Mike tijdig ontwaakte. "Hij ontsnapte ternauwernood aan een uitschakeling in het wereldkampioenschap door debutant Tatsunami, wat de grootste verrassing in de geschiedenis van Ally Pally zou zijn geweest."

Kritische Michael van Gerwen

En Van Gerwen? Die was zelf natuurlijk ook niet te spreken over zijn spel. In gesprek met Sportnieuws.nl stak hij na afloop de hand in eigen boezem. "Het was een heel moeilijke wedstrijd. Niks liep, vanaf het begin niet. Dat zet je wel aan het denken. Van alle kanten was het niet goed genoeg, Het geeft je dan wel veel voldoening als je weet te winnen." Door die overwinning heeft Van Gerwen zich ook al verzekerd van een mooi bedrag aan prijzengeld.

