Michael van Gerwen ziet de nummertjes op zijn bankrekening oplopen. Waar hij in de eerste ronde van het WK darts nog mazzelde, was hij in de tweede ronde overtuigend en kostte hem het nauwelijks moeite om de derde ronde te bereiken. Daardoor stijgt zijn prijzengeld ook weer flink, lees hieronder op welk bedrag de teller nu staat.

Van Gerwen won voor het vijftiende jaar op rij in de eerste ronde, maar het scheelde niet veel. Tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami kostte het veel moeite voor Mighty Mike. Uiteindelijk wist hij met 3-1 in sets te winnen. Met diezelfde cijfers klopte hij vlak voor Kerstmis William O'Connor in een compleet andere wedstrijd. Zonder inspanning mag hij voor oud en nieuw terugkeren in Ally Pally voor een op papier makkelijk potje.

Prijzengeld Michael van Gerwen

Van Gerwen is inmiddels verzekerd van 35.000 pond (omgerekend zo'n 39.000 euro). Een peulenschilletje vergeleken met wat hij in zijn carrière al bij elkaar heeft gegooid. Voorlopig staat de teller op meer dan 12,5 miljoen euro. Het prijzengeld levert in de eerste ronden nog niet heel veel op voor de gevestigde namen. Vanaf de kwartfinale (100.000 pond) wordt het pas interessant. De winnaar krijgt één miljoen pond, de verliezend finalist 400.000.

Arno Merk

In de derde ronde wacht met de Duitser Arno Merk een op papier makkelijke tegenstander. De amateur bereikte via de Super Leaue in eigen land het WK darts. Toch mag hij niet onderschat worden, want Merk was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kim Huybrechts en tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Mocht Van Gerwen ook van debutant Merk winnen, dan verzekert hij zich meteen van 60.000 pond, omgerekend dik 68.000 euro.

Van Gerwen onder druk

Van Gerwen heeft heel wat prijzengeld te verdienen. De ranking van de PDC gaat over twee jaar. Tijdens het WK van 2024 haalde Mighty Mike de eindstrijd, waarmee hij 200.000 pond verdiende. Dat raakte hij voorafgaand aan dit toernooi weer kwijt.

