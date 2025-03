Michael van Gerwen staat voor belangrijke avond: 'Dat wordt een hele zware wedstrijd'

Michael van Gerwen neemt het donderdagavond op tegen Nathan Aspinall in de Premier League Darts. Normaal gesproken een relatief makkelijke loting, maar oud-profdarter Vincent van der Voort houdt een slag om de arm.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door worden de kwartfinalewedstrijden van de volgende Premier League-ronde doorgenomen. Presentator Damian Vlottes merkt dat Aspinall lastig in te schatten is, omdat hij zich altijd 'in een wedstrijd moet vechten'.

'Dat voelt hij goed aan'

Van der Voort deelt die mening. "Maar hij speelt echt niet heel slecht, hè. Hij is iemand die aanvoelt op welk moment in de wedstrijd hij heel goed moet zijn, en dan ook goed is. Het wordt gewoon een zware wedstrijd voor Michael." Want ook Van Gerwen is 'op dit moment niet geweldig'.

Vlottes kijkt alvast naar het mogelijke volgende affiche voor Van Gerwen: Stephen Bunting of Gerwyn Price. "Ik ga er vanuit dat Van Gerwen tegen Price gaat spelen. Want Michael wint wel van Aspinall, toch?"

'Moet meer beleving in'

Van der Voort heeft er ook vertrouwen in ('het is wel een speler die hem normaal goed ligt'), maar wil niet te ver op de zaken vooruitlopen. "Er zijn op dit moment geen garanties. Er moet meer beleving in, zodat je laat zien van: ik kom er ook weer aan." Volgens de oud-profdarter én vriend van Mighty Mike heeft hij dat alleen in week één van de Premier League laten zien.

Van der Voort omschreef Van Gerwen zelfs als 'onderdanig'. "Er staat niet iemand die met een over-mijn-lijk-mentaliteit het podium opstormt en die met een bepaalde agressie speelt, om te laten zien dat-ie er nog steeds is. Het is allemaal een beetje plichtmatig."

Knalwedstrijd

Vlottes en Van der Voort kijken vooral uit naar de eerste wedstrijd van de Premier League-avond: Luke Humphries tegen Luke Littler. "Dat ze die volgens het schema als eerste hebben gedaan...", baalt de presentator. "Ja, het heeft natuurlijk met het bracket te maken, maar het is apart." Van der Voort heeft er vooral zin in: "Maar wel meteen een mooie knalwedstrijd. Littler heeft nu al een tijdje niet verloren, maar tegen Humphries heeft-ie het altijd wel moeilijk."

