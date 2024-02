Michael van Gerwen verandert aanpak voor 2024: 'Omdat ik dan op mijn best ben'

Michael van Gerwen begint donderdag als koploper aan speelavond 4 van der Premier League Darts. De Nederlander won twee weken terug in Berlijn en vorige week in Glasgow. Vorig jaar was Van Gerwen drie keer de beste tijdens de Premier League. Dat kan hij donderdag dus evenaren en daar heeft MvG een nieuwe aanpak voor.

"Vorig jaar zei ik tegen mezelf: ik wil veel speelweken winnen, ik wil dit, ik wil dat, ik wil veel majors winnen. Maar dit jaar pak ik het anders aan", zei hij in gesprek met de PDC. "Ik ga het week per week, wedstrijd per wedstrijd bekijken en zien wat er gebeurt, want dan denk ik dat ik op mijn best ben."

Van Gerwen hoopt zo de majordroogte (in 2023 won hij er geen enkele) op te lossen. "Ik heb de afgelopen jaren zoveel druk op mijn schouders gelegd", ging hij verder. "Wat voor mij belangrijker is, is dat ik zelf vooruit moet kijken en ervoor moet zorgen dat ik de juiste dingen op het juiste moment doe.

Van Gerwen speelt donderdag in Newcastle tegen Gerwyn Price in de kwartfinale. "De Premier League is een marathon, geen sprint. Maar ik wil gewoon doen wat ik het liefste doe en dat is leveren op de grootste podia. Hopelijk kan ik zoveel mogelijk goede resultaten behalen."