Darter Ron Meulenkamp uit kritiek op Premier League: 'Allemaal zo eentonig'

Het is weer bijna donderdag en dus staat de Premier League Darts weer voor de deur. In Newcastle wordt de vierde avond van het grote dartstoernooi gespeeld. Darter Ron Meulenkamp geniet van het spektakel, maar uit ook kritiek op het huidige format, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

"Ik zit niet in de studio volgens mij", doelt Meulenkamp op zijn werk als analist bij Viaplay. De linkshandige darter kijkt vaak naar de grote namen in zijn sport op de donderdagavond, al is dat vergeleken met vroeger wel achteruit gegaan. "Het is een beetje saai, hè? Er is erg veel herhaling, al snap ik wel dat de PDC het na één of twee jaar niet gelijk aanpast. Ik vond het voorheen altijd leuker. Misschien komen ze hierna wel weer met iets anders. Ik denk dat ze aan het uitvogelen zijn wat nou het beste is. Toch is het jammer dat het nu zo eentonig is."

Eerst was het zo dat acht of tien spelers in de Premier League wekelijks één wedstrijd speelde. Aan het einde had iedereen elkaar dan even vaak getroffen en daaruit werd een stand opgemaakt. De beste vier gingen door naar de play-offavond, waar de winnaar gekroond werd. Nu wordt er nog steeds een stand opgemaakt, maar kan het zijn dat een darter drie wedstrijden op een avond moet gooien: een kwartfinale, halve finale en de eindstrijd om vijf punten.

Meulenkamp is niet tevreden over het nieuwe format, dat in 2022 werd geïntroduceerd. "Je krijgt nu super veel finales tussen de mensen in vorm, tenzij ze elkaar al eerder tegenkomen. Telkens dezelfde namen, acht spelers in een potje gegooid en dan telkens tegen elkaar. Het is zonde, want er is te veel herhaling zo."

Genieten

Desondanks kan Meulenkamp nog altijd genieten van de darts die hij ziet in de Premier League. "Er wordt wel echt prachtig darts gespeeld. We hebben avonden gezien qua niveau en entourage, dat was echt ongekend goed."

Ook de darters die meedoen spreken Meulenkamp wel aan. "Vroeger had je echt iconen die speelden in de Premier League. Dat is een tijdje weggeweest, maar nu komt dat weer terug. Denk aan Luke Littler die het fantastisch doet of een Michael van Gerwen die altijd een icoon is wat mij betreft, maar ook Gerwyn Price en Michael Smith vind ik fantastische gasten om naar te kijken. Die hebben gewoon een beetje charisma over zich heen. Wat dat betreft hebben ze wel de juiste spelers, maar het format kan nog weleens naar gekeken worden denk ik."