Michael van Gerwen heeft op een opvallende manier bekend gemaakt dat hij klaar is voor het WK darts. De nummer drie van de wereld verkleedde zich zoals een gangster uit de jaren twintig van de vorige eeuw, zoals in de Engelse serie Peaky Blinders.

Van Gerwen heeft bij zijn make-over aan alles gedacht. Het zakhorloge, de iconische flatcap mét scheermesje erin en natuurlijk het driedelige pak. Hij poseert trots en speelt een potje schaak. De reacties zijn nagenoeg allemaal positief. 'Een Nederlandse Peaky Blinder, dat zou nog eens een goede serie opleveren.'

'Een nieuw outfit voor op het podium', grapt iemand anders in de reacties van Instagram. 'Michael van Shelby', reageert iemand anders. De bekende familie uit de serie Peaky Blinders is de Shelby-familie, met Tommy (Thomas) als hoofdpersoon. Iemand anders vindt dat Van Gerwen met zijn kostuum op Danny Whizz-Bang lijkt, een andere (kale) personage uit de serie.

Eerste tegenstander voor Van Gerwen

Van Gerwen begint donderdagavond aan het WK darts, met een wedstrijd tegen Mitsuhiko Tatsunami. De 52-jarige Japanner maakt zijn debuut op het wereldkampioenschap in Ally Pally. Normaliter moet de wedstrijd een eitje zijn voor Mighty Mike. Als het lukt, neemt Van Gerwen het in de volgende ronde op tegen William O'Connor of Krzysztof Kciuk.

Voorbereiding op een WK-wedstrijd

Van Gerwen gaf bij de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door een inkijkje van wat hij doet op een gemiddelde WK-dag. 's Middags gaat Van Gerwen buiten de hoteldeuren lunchen. Hij is als topnaam verzekerd van een wedstrijd in de avond, dus hij weet dat hij overdag vrij is in Engeland. "Buiten die lunch lig ik verder op m'n bed en kijk ik Netflix. Vier uur voordat ik moet spelen, rijd ik naar de zaal. Het is toch een half uurtje rijden. Verder wil zoveel mogelijk mijn rust bewaren."

Van Gerwen let er op dat hij niet te vroeg piekt bij het ingooien. Hij zegt het wel fijn vinden om veel te gooien en bezig te blijven, maar haat het om al vroeg het gevoel te hebben dat hij in vorm is. "Ik vind het verschrikkelijk dat als ik een half uur binnen ben, dan al het gevoel heb dat ik er klaar voor ben. Daarom probeer ik dat een beetje te remmen. Drie kwartier voor een wedstrijd moet 'het' er zijn."

