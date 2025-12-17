De deelname van Keniaanse darter David Munyua aan het WK is extra speciaal. Hij is de enige Afrikaan die meedoet aan het toernooi. De 30-jarige kan zijn droom waarmaken in 'Ally Pally' en grote helden ontmoeten, waaronder Michael van Gerwen. En dan is er natuurlijk ook nog een hoop prijzengeld te verdienen. "Ik ga echt alles op alles zetten."

Munyua had nooit verwacht dat hij deze week in Londen zou zijn voor het eindtoernooi. "Ik speel pas drie jaar", zeg hij tegen HLN. " Op een dag was ik een biertje aan het drinken met een vriend, en die zei me dat hij ooit darts had gespeeld. Hij liet me zien hoe het in z’n werk ging. Ik gooide m’n eerste pijlen en dacht: wow, dit is wel leuk. Ik ben meteen een bord gaan kopen.”

Hij deed mee aan kleine toernooitjes, maar het kwam nooit in hem op dat hij het tot de PDC zou schoppen. "Het ging om de sportiviteit en de vriendschap. Ik vond dat fantatisch."

Inmiddels is hij uitgegroeid tot de beste speler van Afrika. "Dat is echt een droom die uitkomt. Sinds ik darts speel, heb ik altijd mijn land en continent willen vertegenwoordigen." Daar leeft het WK en de deelname van Munyua nog helemaal niet. " Kenia is een ontwikkelingsland. Er zijn veel mensen die gewoon niet op de hoogte zijn, omdat die info niet tot bij hen komt."

Dierenarts

In het dagelijks leven is hij dierenarts in zijn woonplaats Nairobi. " Dieren verzorgen is mijn passie. Ik specialiseer me vooral in huisdieren. Het is best uitdagend om dat met darts te combineren, maar voorlopig lukt het wel." Zijn collega's konden bijspringen voor het WK.

Dat hij donderdag in Alexandra Palace tegen Mike De Decker mag gooien is al een droom die uitkomt. Hij gaat zijn uiterste best doen om nog een ronde verder te komen. “In sport is alles mogelijk. Niemand is op voorhand al zeker van de overwinning", zegt hij. "Ik ga echt alles op alles zetten. Maar winst of verlies, ik wens Mike het beste toe.”

Michael van Gerwen

Hij is dan ook groot fan van de Belg en vind het bijzonder om hem te ontmoeten. " En ik heb ook het privilege om op dezelfde dag als Michael van Gerwen te spelen. Er zijn wel wat spelers die ik hoop tegen te komen.”

Prijzengeld

Er staat ook nog één miljoen pond op het spel. Dat prijzengeld noemt hij 'life changing'. " Niet alleen voor mij, maar voor alle Keniaanse darters. Dat is mijn hoofddoel. Ik wil laten zien dat er talent rondloopt in Afrika." Ook hoopt hij dat de sport zo populairder wordt. "Darts zit in stijgende lijn in ons land, en ik wil daar zo veel mogelijk mijn steentje in bijdragen.”

