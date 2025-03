Michael van Gerwen wordt kansloos weggespeeld en mist wéér finaleplek in Premier League Darts

Michael van Gerwen werd in Nottingham, waar donderdagavond de zesde speelronde van de Premier League Darts, weggespeeld door Gerwyn Price in de halve finale. Daardoor heeft de Nederlander wéér niet de finale bereikt. Het werd 6-1 in de halve eindstrijd. Price won uiteindelijk ook de speelronde.

Van Gerwen kwam er totaal niet aan te pas in het duel met Price. Het stond razendsnel 5-0 in legs voor The Iceman. De Nederlander leek af te stevenen op de eerste 6-0 nederlaag (een zogeheten whitewash) van dit seizoen in de Premier League, maar pakte toch nog één leg. Het werd uiteindelijk 6-1.

In de eerste ronde won MVG met 6-4 van Nathan Aspinall. Van Gerwen en de Engelsman lieten beiden niet hun beste spel zien. Het ging daarom gelijk op in de kwartfinale. In de laatste twee legs liet de Nederlander nog even zien wat hij in huis had en trok hij de wedstrijd naar zich toe.

Vincent van der Voort had al voorspeld dat Aspinall een lastige tegenstander zou worden voor Van Gerwen. "Hij is iemand die aanvoelt op welk moment in de wedstrijd hij heel goed moet zijn, en dan ook goed is. Het wordt gewoon een zware wedstrijd voor Michael", zei de oud-profdarter in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Onregelmatig seizoen

De Nederlander bereikte in de eerste zes speelrondes nog niet de finale. Van Gerwen staat na de vijfde avond op plek vier in het klassement. Hij krijgt voor zijn plek in de halve finale twee punten.

Price wint wéér van Littler

Price moest het in de finale opnemen tegen Luke Littler. Waar bijna alle darters bang zijn voor de 18-jarige wereldkampioen lijkt de Welshman dat totaal niet. Price had de laatste vijf duels met het dartsfenomeen gewonnen en ook in Nottingham trok hij aan het langste eind. De wereldkampioen van 2021 gooide gemiddeld bijna tien punten per beurt minder dan Littler, maar was uiterst effectief op de dubbels en zegevierde met 6-3.

Programma 13 maart - Nottingham (Engeland)

Kwartfinales:

Luke Humphries - Luke Littler 4-6

Rob Cross - Chris Dobey 6-2

Stephen Bunting - Gerwyn Price 4-6

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 4-6

Halve finales:

Luke Littler - Rob Cross 6-3

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 6-1

Finale:

Luke Littler - Gerwyn Price

