Miljoenenmerk Luke Littler: van samenwerking met Sidemen tot 'carrière van 40 miljoen pond'

Luke Littler is hard op weg om een miljoenenmerk te worden. Hij verdiende in zijn korte carrière (vanaf december 2023) al meer dan 300.000 pond enkel en alleen met darten. Daarnaast raapt hij ook nog tonnen op met sponsordealtjes.

The Sun denkt dat Littler liefst veertig miljoen pond gaat verdienen in zijn carrière, omgerekend zo'n 46 miljoen euro. Daarbij halen zij de samenwerkingen aan die Littler - nog altijd pas zeventien jaar - in zijn korte loopbaan al heeft.

Barry Hearn sprak bij The Telegraph van een Tiger Woods-scenario. De president van de PDC en Matchroom voorspelt dat Littler de komende jaren tussen de 2 en 2,5 miljoen pond per jaar gaat verdienen. "Dat is wat de topdarters per jaar ongeveer verdienen." Daarbij heeft Hearn het niet alleen over prijzengeld met darten, maar ook met sponsorcontracten en demo's.

Littler is al keihard bezig met extra manieren van geld verdienen. Volgens Engelse media heeft hij de naam 'Luke Littler' geclaimd, om zo sportartikelen te gaan verkopen. Met zijn bijnaam The Nuke wil hij een parfumlijn starten. Niks is te gek voor de minderjarige dartssensatie.

Ook heeft Littler al een samenwerking met The Sidemen, de bekendste YouTube-groep van Groot-Brittannië. Die jongens hebben veel eigen producten. Naast kleding (een gebruikelijk product om te verkopen voor bekende mensen) verkopen zij ook cornflakes, onder de naam 'Best'. Littler poseerde laatst met een pak van Best en een kommetje met de ontbijtgranen.

Luke Littler op de PDC Order of Merit

Littler verdiende tot nog toe 303.500 pond met profdarten bij de PDC en staat daarmee op de 25e plek op de Order of Merit, een ranglijst gebaseerd op prijzengeld. Waar Littler zijn prijzengeld in een half jaar bij elkaar sprokkelde, deden de meeste andere darters in die lijst dat in twee jaar.

Daarbij is het geld van de Premier League Darts nog niet eens meegerekend. Omdat de Premier League een invitatietoernooi is, wordt het daarmee verdiende geld niet meegeteld voor de Order of Merit. Littler won al drie avonden en verdiende zo 30.000 pond. Voor de winnaar van het toernooi ligt nog 275.000 pond klaar.