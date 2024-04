Luke Littler wil geld verdienen met zijn naam: jonge Engelsman investeert in eigen merk

Luke Littler is pas net begonnen aan zijn dartcarrière, maar nu al is hij bezig om inkomsten te genereren ná zijn loopbaan. Volgens Engelse media gaat hij zijn eigen naam gebruiken om flink geld te verdienen.

The Sun schrijft dat Littler zijn naam wil gebruiken voor fitnessmateriaal, gewichtheffen en MMA. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn ook plannen om iets met voetbal-, golf- en tennisspullen te doen. Niets is Littler te gek, want hij denkt zelfs aan eigen kerstbomen en -ballen. En dat doet Littler natuurlijk allemaal om er geld aan te verdienen, de jongeling is immers immens populair.

'Meer impact dan Michael van Gerwen': PDC roemt dartssensatie Luke Littler Luke Littler heeft de PDC een boost bezorgd. De 17-jarige Engelsman debuteerde gelijk met een finaleplaats op het WK en was immens populair in eigen land. Dat kwam de populariteit van de dartssport ten goede volgens Dave Allen, hoofd media van de PDC.

Littler diende vorige week zijn verzoek in bij het Intellectuele Eigendomsbureau, om van zijn naam een trademark te maken. Dat deed hij onder de naam van zijn bedrijf Luke Littler Darts. Onder die noemer beschermde hij ook al zijn bijnaam The Nuke. Littler wil daarmee een eigen parfumlijn starten.

Dartgeld

Na zijn sensationele debuut op het WK in december staat Littler al op 267 duizend pond aan prijzengeld. Een groot deel daarvan verdiende hij op het wereldkampioenschap in Alexandra Palace. Toen kwam er in één klap 200 duizend pond bij voor The Nuke, die met zijn winst op de Belgian Darts Open onlangs ook 35.000 pond verdiende. Door al het prijzengeld is hij nu de nummer 26 van de wereld.

Dürüms en broodjes kebab

Op het WK werd Littler naast zijn spel ook populair door te zeggen dat hij overwinningen vierde met kebab. Daar speelden kebabzaken handig op in door de naam van Littler aan dürüms of broodjes kebab te hangen. Met de aanvraag hoopt Littler zelf te profiteren van zijn eigen naamsbekendheid.