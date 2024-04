Luke Littler, net als Michael van Gerwen in 2022, in bijzonder jasje: 'Nu mag ik naar Manchester United'

Luke Littler won zondag de tweede Euro Tour in zijn nog prille carrière. De 17-jarige Engelse darter was in het Oostenrijkse Graz te sterk voor Joe Cullen in de finale. Daarna kreeg Littler een bijzonder jasje aangemeten.

Littler staat nou niet echt bekend als een wel geklede jongen. Hij is zoals veel zeventienjarigen: makkelijke kleren. Daarnaast staat hij bekend als 'Kebab Boy' en speelt hij heel veel EA FC 24. Niet echt de persoon die je een net jasje moet geven. Toch kreeg hij 'm aan na de finale en moest hij er zelfs mee op de foto.

Luke Littler in zijn gewonnen jasje op de Euro Tour in Graz. ©PDC

Traditioneel

Het donkergroene/zwarte jasje is een traditie tijdens het darttoernooi in Graz. De winnaar krijgt daar al sinds de Euro Tour in de Oostenrijkse stad op de kalender staat, het jasje om zijn schouders. In 2023 was het de beurt aan toenmalig winnaar Jonny Clayton. Volgens de PDC is het een traditioneel jasje. Het lokale toeristenbureau had bedacht dat het een goede reclame voor de regio Stiermarken zou zijn, waar het toernooi jaarlijks gehouden wordt.

Michael van Gerwen

Naast Littler en Clayton trok ook Michael van Gerwen al eens dat jasje aan (in 2022). Dit jaar kwam hij niet in de buurt van de zege. De Nederlander verloor kansloos in de kwartfinale van Ross Smith. Littler hoefde dus niet tegen de Nederlander en was na afloop van zijn finalezege dolblij.

Michael van Gerwen mocht in 2022 ook het traditionele jasje aantrekken in Graz. ©PDC

'Naar Manchester United'

"Ik had met mijn manager afgesproken dat als ik op de Euro Tours goed presteer, dat ik dan binnenkort een Euro Tour mag overslaan om naar Manchester United te gaan kijken. Aangezien ik zo goed bezig ben, heb ik al toestemming. Ik ga naar de FA Cup-finale tegen Manchester City binnenkort", zei Littler na afloop.