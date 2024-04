Luke Littler mist Euro Tour in Nederland om naar Manchester derby in FA Cup-finale te gaan

Luke Littler is zeer waarschijnlijk niet aanwezig tijdens de Euro Tour in Nederland dit jaar. The Nuke verkiest het om aanwezig te zijn bij de FA Cup-finale tussen 'zijn' Manchester United en rivaal Manchester City.

Afgelopen weekend was Littler de beste tijdens de Austrian Darts Open. Na afloop van de derde ronde partij tegen de Pool Krzysztof Ratajski vertelde de tienersensatie dat hij naar de finale van de FA Cup gaat kijken. "Ik had met mijn manager afgesproken dat als ik op de Euro Tours goed presteer, dat ik dan binnenkort een Euro Tour mag overslaan om naar Manchester United te gaan kijken. Aangezien ik zo goed bezig ben, heb ik al toestemming. Ik ga naar de FA Cup-finale tegen Manchester City binnenkort."

Dat betekent slecht nieuws voor de Nederlandse fans van Littler. De finale van het Engelse bekertoernooi staat gepland op zaterdag 25 mei. Dat weekend (24 tot en met 26 mei) is de Dutch Darts Championship. Littler meldde zich nog niet officieel af voor de enige Nederlandse Euro Tour, maar zal zeer waarschijnlijk dus niet aanwezig zijn in Rosmalen.

Premier League Darts play-offs

Op de donderdag voorafgaand aan de Dutch Darts Championship is de play-offs van de Premier League Darts. De top vier van de ranglijst (momenteel Luke Littler, Luke Humphries, Nathan Aspinall en Michael van Gerwen) spelen dan tegen elkaar om de eindzege in het grote toernooi.

Met nog drie avonden te gaan kan er nog een hoop gebeuren, maar van de bovengenoemde vier zal Littler dus niet naar Rosmalen afreizen. Van Gerwen zal bij de enige Euro Tour in zijn land wel aanwezig willen zijn, maar ook Aspinall is een twijfelgeval voor de Dutch Darts Championship. The Asp is namelijk de enige van deze vier die momenteel niet geplaatst is op het Europese circuit. Dat betekent dat hij niet op zaterdag instroomt, maar op vrijdag al moet beginnen. Eén dag na de finale-avond in de Premier League zou het dus zo kunnen zijn dat de Engelsman daar verstek aan laat gaan.