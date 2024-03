Nathan Aspinall openhartig na zege in Premier League: 'Demonen in mijn hoofd'

Nathan Aspinall begon zwak aan de Premier League met drie nederlagen, maar lijkt de vorm te pakken te hebben. De Engelse darter verloor vorige week de finale van Michael van Gerwen en was de beste op de vijfde speelavond. Aspinall was na afloop openhartig over zijn mentale gesteldheid.

"Ik heb gevochten tegen de demonen in mijn hoofd", zei Aspinall na zijn overwinning tegen Rob Cross in de finale. Zijn finaleplaats in week vier gaf The Asp een boost om er weer bovenop te komen: "Ik zat wel een beetje in de put, maar vorige week was belangrijk. Mijn zege op Michael Smith was precies wat ik nodig had."

The Asp heeft zijn reputatie waargemaakt: "Iedereen weet dat ik een vechter ben en ik ben dolgelukkig met deze overwinning." De darter denkt dat het nog een stuk beter kan, maar is blij met zijn prestaties: "Ik heb nog niet het niveau laten zien dat ik kan halen, maar ik vind toch een manier om wedstrijden te winnen. Uiteindelijk zijn we allemaal met een reden uitgenodigd voor de Premier League."

Play-offs

Aspinall stond na drie weken samen met Peter Wright nog op nul punten, maar met acht punten in twee weken is hij flink geklommen op de ranglijst. Aspinall staat inmiddels zelfs vierde en als hij deze positie weet te behouden tot en met week zestien dan mag hij meedoen aan de play-offs. The Asp was in 2020 al eens verliezend finalist in de Premier League.

Van Gerwen

Voor Michael van Gerwen was de speelronde in Exeter een tegenvallende avond. De Nederlander won de vorige drie avonden, maar donderdag was wereldkampioen Luke Humphries in de eerste partij te sterk. Van Gerwen, die zeven keer de Premier League won, staat wel nog altijd ruim bovenaan op de ranglijst van dit seizoen.

UK Open

Aspinall lijkt zijn vorm op tijd te pakken te hebben, want dit weekend spelen de darters de UK Open. De Engelsman stroomt net als de andere wereldtoppers pas in de vierde ronde in. Aspinall beleefde in 2019 zijn doorbraak door het toernooi op zijn naam te schrijven.