Nathan Aspinall verplettert Rob Cross en wint eerste Premier League-avond

Nathan Aspinall heeft de Premier League-avond in Exeter gewonnen. De 32-jarige darter uit Engeland speelde sterk in de vijfde speelweek. Hij won met 6-2 van Rob Cross, die voor het eerst de finale haalde.

The Asp ging als een speer aan de leiding. Met een dik gemiddelde in de 100 kwam hij op 2-0. Aspinall stond vorige week ook al in de finale. Toen verloor hij in Newcastle van Michael van Gerwen.

In de derde leg van de finale kreeg Cross pas zijn eerste pijl op een dubbel. De bull werd gemist, waarna Aspinall dubbel drie raakte: 3-0. Het raken van dubbels ging mis in de leg die volgde. In een knap staaltje amateurdarts had Aspinall meerdere setjes pijlen nodig om raak te gooien. Die kans kreeg hij dan ook van Cross, waar van alles misging. Een 160-finish van Aspinall - zijn tweede van de avond - om 5-0 te maken toverde alsnog een glimlach op zijn gezicht. De nummer vier van de wereld won uiteindelijk met 6-2.

Van Gerwen vroeg uitgeschakeld

Michael van Gerwen was zichzelf niet op podium: 'Daar irriteerde ik mij de hele wedstrijd aan' Michael van Gerwen verloor bij de vijfde speelavond van de Premier League Darts van Luke Humphries met 6-3. De 34-jarige Brabander kon geschiedenis schrijven in Exeter, maar dit lukte niet. "Ik kwam een beetje te koud het podium op."

Van Gerwen kon zijn reeks aan overwinningen niet doorzetten in Exeter. Hoewel hij de afgelopen drie weken er met de titel vandoor ging, was donderdagavond de kwartfinale direct het eindstation. Hij verloor met ruime cijfers van wereldkampioen Luke Humphries: 6-3. De Nederlander is nog wel altijd lijstaanvoerder van de Premier League-ranking.

UK Open

De darters kunnen vrijdagochtend niet te lang uitslapen, want er zal nog gereisd moeten worden naar Minehead. Daar begint de UK Open. Vrijdagavond komen de Premier League-spelers in actie in de vierde ronde.