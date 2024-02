Darts | Programma en tv-gids: alles wat je moet weten over de UK Open

De UK Open staat dit weekend op het programma in Minehead. Er doen liefst 158 darters mee aan het toernooi, waarvan 28 (en met een beetje creativiteit zelfs dertig) Nederlanders. Lees hier alles wat je moet weten over de UK Open.

Het toernooi in Engeland staat op het programma van vrijdag 1 maart tot en met zondag 3 maart. Op vrijdagmiddag worden er meteen drie rondes afgewerkt op verschillende podia. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld mogen die eerste drie ronden overslaan en stromen op vrijdagavond in de vierde ronde in.

Op zaterdag is vervolgens de vijfde ronde in de middag en de zesde ronde in de avond. Op zondag is 's middags de kwartfinale en 's avonds de halve finale en finale. Het hele toernooi wordt uitgezonden op Viaplay.

Namen om in de gaten te houden

Andrew Gilding kroonde zichzelf vorig jaar tot winnaar van de UK Open en gaat dit jaar zijn titel proberen te prolongeren. Steve Beaton en James Wade zijn de enige darters die aan álle edities van de UK Open meededen. Beaton stopt na dit seizoen als profdarter, dus Wade kan volgend jaar de eretitel alleen in handen krijgen.

Alle Nederlandse deelnemers

Ronde 1

1. Bradly Roes

2. Jitse van der Wal

3. Chris Landman

4. Ron Meulenkamp

5. Christian Kist

6. Patrick Geeraets

7. Wesley Plaisier

8. Martijn Dragt

9. Jelle Klaasen

10. Wessel Nijman

11. Jules van Dongen (komt voor Verenigde Staten uit)

12. Jeffrey de Graaf (komt voor Zweden uit)

Ronde 2

1. Niels Zonneveld

2. Jeffrey Sparidaans

3. Geert Nentjes

4. Berry van Peer

5. Maik Kuivenhoven

6. Jurjen van der Velde

7. Jeffrey de Zwaan

8. Danny van Trijp

9. Owen Roelofs

Ronde 3

1. Gian van Veen

2. Richard Veenstra

3. Vincent van der Voort

4. Jermaine Wattimena

5. Kevin Doets

Ronde 4

1. Michael van Gerwen

2. Danny Noppert

3. Dirk van Duijvenbode

4. Raymond van Barneveld

Prijzengeld UK Open 2024

Het prijzengeld voor de UK Open van 2024 is ook bekend. Voor de winnaar ligt 110.000 pond klaar, omgerekend zo'n 130.000 euro.

Winnaar 110.000 pond 128.500 euro Verliezend finalist 50.000 pond 58.410 euro Halvefinalist 30.000 pond 35.050 euro Kwartfinalist 15.000 pond 17.520 euro Laatste 16 10.000 pond 11.680 euro Laatste 32 5.000 pond 5.841 euro Laatste 64 2.500 pond 2.921 euro Laatste 96 1.500 pond 1.752 euro Laatste 128 1.000 pond 1.168 euro Laatste 156 - -