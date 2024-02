Snelle exit Michael van Gerwen bij Premier League Darts in Exeter

Michael van Gerwen is direct uitgeschakeld bij de Premier League Darts in Exeter. De Nederlandse darter verloor in de kwartfinale van wereldkampioen Luke Humphries: 6-3.

En dat terwijl Van Gerwen eigenlijk altijd goed speelt in de Engelse stad. Hij won de afgelopen twee edities. Van Gerwen won in Glasgow (speelavond drie) nog van Humphries. Maar nu was de wereldkampioen te sterk. De Nederlandse nummer één schreef dus geen geschiedenis. Hij had de eerste darter kunnen worden die vier speelavonden op rij wint in de Premier League.

Humphries heeft het hoogste gemiddelde van alle Premier League-spelers, maar staat vijfde op de ranglijst. Dat komt met name omdat de finishing van de Engelsman nog niet optimaal was. Dat bleek ook in de partij tegen Van Gerwen. Ondanks het missen van vele pijlen, kwam Cold Hand Luke met 2-1 voor. De Nederlander was scorend ondermaats.

Tot overmaat van ramp werd Van Gerwen ook nog eens gebroken. Met een keurige 81-finish pakte Humphries de voorsprong. Na nieuwe missers van Humphries op de dubbels, vocht de Brabander zich terug en kwam hij langszij op 3-3. Daarna ging het mis. Van Gerwen won geen leg meer en zag de Engelsman met 6-3 winnen. In de laatste leg werd pas de eerste 180'er van de wedstrijd gegooid.

Andere kwartfinales

De uitschakeling van Van Gerwen kan ervoor zorgen dat er een nieuwe winnaar komt dit seizoen. Alleen naamgenoot Michael Smith won naast Van Gerwen een toernooi. De Engelsman pakte het eerste toernooi.



Kwartfinales

Peter Wright - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Rob Cross

Luke Littler - Michael Smith

UK Open

Exeter ligt niet al te ver van Minehead, de locatie van de UK Open. Dit majortoernooi begint vrijdag en ook de Premier Leagues-spelers komen vrijdagavond al in actie. Gelukkig voor de darters is het slechts een uur en twintig minuten rijden.

