Darter Martijn Dragt heeft de zure nasmaak van het mislopen van een tourcard op Q-School snel weggespoeld. De 37-jarige Nederlander won zaterdagavond namelijk de eerste PDC-titel van zijn leven.

Dragt won zaterdag het vierde evenement van de PDC Challange Tour. Hij is op dit niveau actief omdat hij vorige week geen felbegeerde tourcard wist te bemachtigen tijdens Q-School.

Deceptie op Q-School

Dragt wist zich in eerste instantie nog te plaatsen voor de eindfase van Q-School, maar kon vervolgens ging potten breken. In het Duitse Kalkar streden vorige week tientalle darters uit heel Europa voor tourkaarten, die toegang geven tot de PDC Players Championship-evenementen.

In die eindfase van de Europese tak van Q-School eindigde Dragt uiteindelijk als 24e: niet genoeg voor een tourkaart. Een deceptie voor de Nederlander, want twee jaar terug won hij er wel nog een op Q-School. Het is hem dus niet gelukt om die te verdedigen.

Eerste PDC-titel

Deze deceptie betekende dat Dragt veroordeeld was tot de Challenge Tour. Daar was hij echter meteen zeer succesvol. Het vierde evenement wist de darter uit Demensvaart namelijk te winnen. In de finale in het Engelse Milton Keynes versloeg Dragt Scott Waites met 5-3 in legs, nadat hij eerder in de halve finale met 5-2 te sterk was voor Steve Lennon.

Door zijn eindoverwinning verovert Dragt zijn eerste PDC-titel. Daarnaast ontvangt hij ook 3000 Britse ponden (3450 euro). Hierdoor heeft hij dit seizoen al 4100 (4730 euro) Britse ponden bij elkaar gedart en staat hij momenteel tweede in de Challenge Tour-ranking. Mocht Dragt deze goede lijn voortzetten, mag hij gaan dromen van een WK-debuut in Ally Pally.

Nederlands dartsucces

De overwinning van Dragt is het tweede Nederlandse dartsucces van de week. Eerder schreef Michael van Gerwen de Bahrain Darts Masters op zijn naam door in de finale met Gian van Veen af te rekenen. Komende week is er nog meer dartgeweld in het Midden-Oosten. Aanstaande maandag en dinsdag vindt namelijk de Saudi Darts Masters plaats.