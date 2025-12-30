Kevin Doets hoopte stiekem op een stunt tegen Luke Humphries op het WK darts, maar kwam van een koude kermis thuis. Hij verloor dinsdagavond met 4-1 in de vierde ronde en stond na afloop bij Viaplay.

Doets merkte op dat de eerste set 'bijna perfectie' was. Hij won met 3-1 in legs en kwam zodoende op voorsprong tegen Humphries, de nummer twee van de wereld. Maar daarna ging het mis. Hij verloor vier sets op rij. "Na de pauze was het heel veel zoeken, en dat bleef maar. De hele wedstrijd lang."

"Na de eerste set verwachtte ik gewoon heel veel van mezelf", blikte Doets terug. "Dat kon ik niet doorzetten." Toen Hawkeye bij een 3-1 achterstand weer ging pauzeren, bleef hij zelfvertrouwen houden. "Ik had nog steeds de hoop om beter te gaan gooien. Maar dat lukte niet."

'Dat kan je verwachten'

Viaplay-verslaggever Arjan van der Giessen merkte op dat Cool Hand Luke ook geen moment verzwakte. Doets haalde zijn schouders op: "Dat kan je verwachten tegen een Humphries. Ik heb het gewoon aan mezelf te verwijten, ik begin heel goed, en daarna was ik gewoon heel erg zwak."

Doets merkt ook wel op dat hij trots mag zijn dat hij wederom de laatste zestien van het WK haalt. "Maar aan de andere kant: ik ben niet blij." De Nederlander - die in Zweden woont - is dankzij zijn goede resultaten op dit toernooi opgeklommen naar de 39e plek op de wereldranglijst.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.