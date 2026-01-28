Liefst drie Nederlanders pikten woensdagmiddag een felbegeerd ticket voor de hoofdfase van de World Masters. Wessel Nijman deed dat in stijl. Hij nam wraak voor zijn verloren WK-wedstrijd tegen Gabriel Clemens en blokkeerde de Duitser in de finale van de voorrondes. Met Nijman gaan ook Niels Zonneveld en Jimmy van Schie mee.

Nijman overtuigde in de drie voorrondes die hij moest spelen, maar in de finale tegen Clemens het meest. In Ally Pally had hij nog met 3-0 in sets van Clemens verloren, maar nu pakte hij de Duitser met 3-1 terug. Ook gooide hij een gemiddelde van ruim 105 en mag hij het in de hoofdfase op gaan nemen tegen Jonny Clayton. Nijman had in de wedstrijden ervoor ook al afgerekend met Niko Springer en Stefan Bellmont.

Jimmy van Schie

De prestatie van Jimmy van Schie is ook benoemenswaardig. Twee weken geleden pakte hij nog zijn eerste tourkaart bij de PDC. Als nummer 1 van de WDF en regerend Lakeside-kampioen maakte hij vol overtuiging de overstap naar de profs. Dat vertrouwen betaalde zich woensdag meteen uit. In de finale van de voorronde gooide hij Scott Williams uit het toernooi en mag hij zich melden voor de eerste hoofdronde tegen Ross Smith.

Niels Zonneveld

Er konden in totaal maar drie Nederlanders zich kwalificeren in de voorronden en die score werd dankzij Niels Zonneveld 100 procent. Hij won in de finale van de Belg Kim Huybrechts en mag nu aantreden tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Met het halen van de hoofdfase zijn de drie al verzekerd van 5000 pond aan prijzengeld, die meetelt voor de ranking.

Zeven Nederlanders in hoofdtoernooi

Naast het Nederlandse trio plaatsten ook Jeffrey de Graaf (uit Zweden), Madars Razma, Shane McGuirk, Connor Scutt en James Hurrell zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. Donderdagavond begint de World Masters. Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena waren namens Nederland rechtstreeks geplaatst en krijgen nu dus gezelschap van nog drie landgenoten. Zij spelen in de eerste ronde niet tegen elkaar.