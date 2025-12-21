Wesley Plaisier heeft zijn mooiste en grootste zege in zijn carrière geboekt. De Nederlandse darter was op het WK te sterk voor outsider Gerwyn Price en sleepte met de klinkende 3-0 zege een plek in de derde ronde binnen. Dat niet alleen, het bedrag aan prijzengeld loopt voor Plaisier ook lekker op.

De 35-jarige Plaisier uit Hendrik-Ido-Ambacht was door zijn zege in de eerste ronde op de Duitser Lukas Wenig al zeker van 28.000 euro aan prijzengeld voor het bereiken van de tweede ronde. Hij en de rest van alle dartsfans waren er vervolgens heilig van overtuigd dat hij met Kerstmis thuis zou zitten en uitgeschakeld zou zijn. Tegen 'de man in vorm' Price werd Plaisier kansloos geacht. Echter liet hij zijn tegenstander kansloos in plaats van andersom. Met 3-0 stuurde hij de outsider naar huis en gaat Plaisier vrolijk door.

39.000 euro

De stunt van jewelste levert de Nederlander tienduizend pond extra op. Plaisier gaat van 25.000 naar 35.000 pond. Dat is omgerekend 39.000 euro. In de derde ronde treft Plaisier de Pool Krzysztof Ratajski, een tegenstander waar mogelijkheden tegen liggen. Na Kerstmis is die partij in de derde ronde en ook nog voor de jaarwisseling is een eventuele vierde ronde. Daar zou een wedstrijd tegen de winnaar van Andrew Gilding - Luke Woodhouse wachten, maar zover is het nog lang niet.

Lekker voor de wereldranglijst

Plaisier heeft pas sinds begin 2025 een tourkaart bij de PDC en kan al het prijzengeld dus meer dan goed gebruiken op de wereldranglijst. Hij is inmiddels 19 plaatsen gestegen naar de virtuele 73ste plek van de Order of Merit. Met nog één zege zou hij zelfs in de top-64 van de wereld terechtkomen. Dan gaat er namelijk 60.000 pond (ruim 70.000 euro) verdiend worden.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.