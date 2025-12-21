Wesley Plaisier kwam superlatieven tekort om zijn eigen prestatie op het WK darts te omschrijven. De Nederlandse darter was eigenhandig verantwoordelijk voor de grootste stunt van het hele toernooi. Hij gooide outsider Gerwyn Price met overtuigende cijfers (3-0 in sets) naar huis. Plaisier geloofde zelf ook niet dat hij als winnaar van het podium kwam.

"Wie had dit verwacht?", met die woorden kwam hij de interviewruimte van Viaplay binnen in Ally Pally. Niemand had verwacht dat de Nederlander van Price zou winnen en zeker niet met de manier waarop. Alleen in de derde set kwam Plaisier even in de problemen, maar bleef hij ijzig koel. "Ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor. Ik ben zo enorm blij. Ik had verwacht dat ik het hem moeilijk kon maken, maar dit... De man in vorm... Maar hij was tegen mij niet in vorm. Ik ben zo ongelofelijk blij."

'Ik trilde als een rietje'

Plaisier kwam meteen uit de startblokken met een 130-finish in zijn eigen leg. Hij hield vervolgens zijn eigen set en hoopte in de tweede set op een kansje. "Die kreeg ik en daarna heb ik hem niet meer los gelaten." In de derde set kwam Price sterk terug en kreeg de Welshman zelfs setpijlen om het duel nog om te draaien. Tot Plaisiers opluchting miste Price twee pijlen op tops en was het daarna klaar in Nederlands voordeel. "Dat waren honderd procent mijn belangrijkste pijlen ooit. Ik trilde als een rietje, het leek wel een aardbeving op het podium. Ik was zo zenuwachtig. Dit had ik niet gedacht, maar wel gehoopt."

Derde ronde tegen Krzysztof Ratajski

Na Kerstmis keert niet Price maar Plaisier terug in Alexandra Palace voor de derde ronde. Daarin treft hij de Pool Krzysztof Ratajski, een tegenstander waar mogelijkheden tegen liggen voor Plaisier. Maar eerst maar eens de feestdagen doorkomen. Dat zal wel lukken, met nu al verzekerd van 39.000 euro op zijn bankrekening erbij.

