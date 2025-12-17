De dartswereld zit vol kleurrijke en excentrieke figuren. Neem bijvoorbeeld voormalig wereldkampioen Peter Wright, of de Engelsman Scott Williams. Of juist emotionele darters, zoals Raymond van Barneveld en Gerwyn Price. Het is wat de sport zo mooi maakt volgens journalist Frank Evenblij, die genoot van de Nederlandse darter Wesley Plaisier.

"Ik heb er gigantisch veel zin in", zei Evenblij bij Viaplay, waar hij woensdagavond aanwezig was om de sessie aan elkaar te babbelen. "Ik volg het al heel lang. Ik ben ooit begonnen met kijken door Raymond van Barneveld. Dat blijft mijn favoriet. Maar ik volg het behoorlijk."

'Plaisier zou een seriemoordenaar in Netflix kunnen zijn'

In de eerste week zijn er al de nodige bijzondere dingen gebeurd, zag ook Evenblij. Hij moest zijn favoriete moment eruit pikken. "Ik vind darten een van de allerbeste sporten om op tv uit te zenden. Omdat het zo spannend is. Maar wat het ook leuk maakt: het zijn echt characters", begon hij zijn verhaal.

Met van die grijze types heeft Evenblij minder. "Ik ben dan toch blij dat Wesley Plaisier door is. Maar ook om hoe hij eruit ziet. Hij zou ook in een Netflix-serie mee kunnen doen als een of andere rare seriemoordenaar. Maar dan hoor je hem praten… dan is het zo’n ontiegelijke leuke, lieve kerel. Zo iemand voegt ook echt iets toe aan de sport", verzekerde Evenblij. "Darten is behalve topsport, dat vind ik het echt, ook heel erg entertainend. En van zo’n Plaisier word ik ontzettend blij."

Tweede ronde tegen Gerwyn Price

Plaisier rekende in de eerste ronde af met de Duitser Lukas Wenig (3-1 in sets). In de tweede ronde neemt de Nederlander het op tegen wereldtopper Gerwyn Price.

