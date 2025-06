Nederlandse darter schakelt meerdere wereldtoppers uit bij Euro Tour, maar strandt vlak voor de finale

Wessel Nijman heeft het tot de halve finale geschopt van European Tour 8 in het Duitse Leverkusen. Dat deed de Nederlandse darter na een knappe zege op Stephen Bunting, de nummer vier van de wereld (6-5). De halve finale bleek vervolgens het eindstation.

Bunting miste liefst zes matchdarts. Nijman nam het later op de avond op tegen Nathan Aspinall in de halve finale. De twee maakten er een waar spektakelstuk van. The Asp kwam op een 6-5 voorsprong, maar zag zijn Nederlandse tegenstander langszij komen. Nijman zette de druk er vol op in de allerlaatste leg, maar zag de Engelsman knap twee keer dubbel acht gooien om zo de wedstrijd te winnen.

De 24-jarige Nijman kende een loodzware loting in Duitsland onderweg naar zijn wedstrijd tegen Aspinall. Zo nam hij het dit weekend op tegen Brendan Dolan (6-3), Gary Anderson (6-4) en Peter Wright (6-4). De andere halve eindstrijd gaat tussen Jonny Clayton en Damon Heta. Ook de finale wordt zondag nog afgewerkt.

Veel toppers ontbreken

Veel toppers waren er dit weekend niet bij in Leverkusen. Kersvers Premier League Darts-winnaar Luke Humphries was niet aanwezig, evenals verliezend finalist Luke Littler. Ook Michael van Gerwen maakte het ritje naar de oosterburen niet. Mighty Mike heeft besloten om de komende toernooien over te slaan, nadat het nieuws naar buiten kwam dat hij en zijn vrouw na tien jaar huwelijk gaan scheiden.

Nederlandse inbreng

Desondanks deden er acht Nederlanders mee aan de European Darts Open. Vier daarvan sneuvelden al in de eerste ronde: Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Richard Veenstra en Niels Zonneveld konden allemaal na één potje alweer rechtsomkeert maken.

De landgenoten die de eerste ronde wél overleefden, vlogen er bij hun tweede wedstrijden alsnog uit. Op Nijman na, natuurlijk. Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Danny Noppert waren allemaal op zaterdag al klaar.