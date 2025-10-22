Vincent van der Voort speelde bijna een jaar geleden voor het laatst een wedstrijd bij de PDC. De Nederlandse ex-profdarter worstelde toen al een jaren met fysieke problemen en de opstapeling van ook persoonlijke problemen dwongen hem om afstand te nemen van het darts. Maar de 49-jarige Nederlander staat voor een terugkeer op het circuit, al gooit een plotselinge aanval mogelijk roet in het eten.

Van der Voort gooide afgelopen weekend weer eens een demonstratietoernooi. In het Engelse Stevenage was hij te sterk voor de al gestopte Steve Beaton. Van der Voort denkt er over na om mee te doen aan het kwalificatietoernooi voor het grote WK darts op 15 november. "Ik ben er nu nog niet klaar voor", zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik speelde wisselvallig tegen Beaton. Ik ga in ieder geval trainen en misschien nog een toernooitje gooien en dan voel ik het zelf wel aan of het gaat."

'Ik maak het zo klein mogelijk'

De Nederlander gooide tientallen jaren in de subtop van de PDC en won onder meer een Euro Tour. Zijn tijdelijke afscheid ging niet onopgemerkt, want het afgelopen jaar bereikten zijn uitspraken in de podcast Darts Draait Door binnen- en buitenlandse media. "Ik maak het (zijn mogelijke terugkeer, red.) zo klein mogelijk. Anders wordt het overal uitvergroot. Ik ga gewoon kijken: als ik er klaar voor ben, doe ik het wel en anders niet. Ik ben er nog niet helemaal over uit."

'Maanden geen last van gehad'

Die twijfels worden aangewakkerd door fysieke problemen, die ineens weer de kop opstaken bij de demo die hij moest spelen. "Ik stapte het vliegtuig in en ik krijg gewoon een lichte jichtaanval. Ik dacht: 'Dit kan gewoon niet, ik heb er maanden geen last van gehad'. Ik ga een demo doen en ik krijg weer last van mijn voet. Wel in m'n linker dit keer, dat scheelt dan wel. Maar ik vertel tegen m'n voeten nog steeds maar dat we niet meer gaan gooien."

