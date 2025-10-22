De voorspellingen voor de deelnemers aan de Premier League Darts 2026 beginnen inmiddels hun vlucht te nemen. Met nog bijna drie maanden te gaan tot de officiële aankondiging van de PDC zou het zomaar kunnen dat er volgend jaar drie Nederlandse topdarters in de selectie van acht spelers zitten. Met een beetje puzzelen en geluk, is dat best mogelijk.

Ex-profdarter Vincent van der Voort ziet voor één extra Nederlander, naast Michael van Gerwen, een goede kans weggelegd om het lucratieve invitatietoernooi te halen. "Ik denk zeker dat Gian van Veen een reële optie is. Hij moet alleen wel wat op tv doen. Hij heeft nu een kwartfinale Matchplay staan als beste resultaat dit jaar, maar ik denk dat hij minimaal een halve finale op tv moet halen. En hij moet ook een stukje verder komen op een WK, want ook daar moet je impact maken. Dan geef ik hem wel een goede kans, waarom niet?"

Gian van Veen

Maar het kan ook veel sneller gaan volgens Van der Voort. Als Van Veen of andere Nederlanders in de drie najaarstoernooien voor het WK ver komen of er zelfs eentje winnen, dan wordt het WK darts een stuk minder van belang. Met het EK, de Grand Slam en de Players Championship Finals nog te gaan, liggen er genoeg kansen. "Het zou heel leuk zijn als Van Veen erbij zit. De PDC kijkt naar het totaalpakket. Ze hebben met Mensur Suljovic een keer gehad, die kon geen Engels. Dat is een drama, die hebben ze zelfs een cursus aangeboden. Dat wilde hij niet. Maar Gian kun je voor een boodschap sturen."

'Veel namen kun je al opschrijven'

Volgens Van der Voort heeft de PDC liever spelers als Nathan Aspinall en Van Veen dan namen als James Wade of Jonny Clayton, die er wellicht meer recht op hebben. Toch wordt het een spannende strijd, want volgens de ex-prof en presentator Damian Vlottes 'kun je best wel veel namen al invullen' voor het achtmanstoernooi. "Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Josh Rock kun je wel opschrijven. Aspinall zit er ook heel dichtbij. Je weet bij hem wat je krijgt. Dan zal iemand anders het wel veel beter moeten doen dan hij."

Danny Noppert?

Een derde Nederlander naast Van Gerwen en eventueel Van Veen, zou ook zomaar nog kunnen. Danny Noppert is met een opmars bezig en staat inmiddels tiende op de wereldranglijst. "Er moet nog een hoop gebeuren. Wij zitten in de Noppert-promotie", grapt Van der Voort. "Dus hij moet een tv-titel winnen dit najaar en dan helpen wij hem wel richting de Premier League."

Premier League Darts 2026

De Premier League Darts wordt meestal gevuld door de top vier van de wereld, vandaar dat Van Gerwen al zo goed als zeker is als hij het zelf wil. De overige acht deelnemers worden bepaald door zendgemachtigde Sky Sports.

