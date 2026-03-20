De ene week is de andere niet, zo heeft topdarter Wessel Nijman ondervonden. De nummer 20 van de wereld was vorig weekend bij het Euro Tour-evenement in Duitsland oppermachtig, maar ligt er bij de Belgian Darts Open 2026 direct uit. Ook Raymond van Barneveld ging pijnlijk onderuit in de openingspartij.

In België (Wieze om precies te zijn) wordt het derde Euro Tour-evenement van dit kalenderjaar georganiseerd. Al die Euro Tour-evenementen monden uiteindelijk uit in het EK darts, waar de top 32 van de ranglijst na 15 toernooien wordt uitgenodigd. Bij de tweede Euro Tour, in Duitsland, zette Nijman diverse toppers met groot gemak opzij en pakte hij de titel.

Wessel Nijman

Onder meer Gian van Veen en Gerwyn Price hadden geen schijn van kans tegen de ontketende Nijman, die op zondagavond naar huis reed, want er was een makker met hem meegegaan en hij moest maandagochtend werken. Vrijdag redde Nijman het in Wieze niet tegen Sebastian Bialecki: 6-3.

BIALECKI DUMPS OUT NIJMAN!



Last week's champion is out!



A nerveless Sebastian Bialecki produces a stellar performance in Wieze to beat Wessel Nijman 6-3 in round one!



Nijman maakte een valse start, want hij had Bialicki kunnen breken in de openingsleg, maar de Pool kon terugkomen in de leg. Vervolgens werd Nijman zelf gebroken en vanaf dat moment bleef het te slordig aan de kant van de man uit Uitgeest.

Raymond van Barneveld

Oud-wereldkampioen Van Barneveld legde het met nog ruimere cijfers af tegen Boris Krcmar: 6-1. Het gemiddelde van de Haagse dartspionier was 89 en dat is simpelweg niet goed genoeg op dit niveau. Krcmar had een van zijn betere dagen en kwam uit op 101.

Deelnemers

Gerwyn Price en Gian van Veen slaan de Euro Tour over. Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook vanwege nierstenen moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena zijn geplaatst en stromen zaterdag in de tweede ronde in.

Uitslagen vrijdag

Niels Zonneveld 6-4 Jani Haavisto

Luke Woodhouse 6-2 Pascal Devroey

Ricky Evans 6-2 Scott Williams

Ryan Joyce 6-4 Adam Gawlas

Cameron Menzies 6-1 Sietse Lap

William O'Connor 6-1 Tyler Thorpe

Ryan Meikle 6-4 Francois Schweyen

Mickey Mansell 6-3 Michael Smith

Dave Chisnall 6-2 Thibault Tricole

Cristo Reyes 6-4 Krzysztof Ratajski

Andy Baetens 6-5 Joe Cullen

Sebastian Bialecki 6-3 Wessel Nijman

Boris Krcmar 6-1 Raymond van Barneveld

Daryl Gurney 6-1 Ian White

Niko Springer 3-6 Kim Huybrechts

Dirk van Duijvenbode 6-3 Lukas Wenig