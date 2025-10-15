Gian van Veen knokte zich op het jeugd-WK naar de finale, waarin hij eind november zijn titel mag verdedigen. De Nederlandse topdarter had zijn pijlen gezet op tegenstander Luke Littler in Minehead, maar kreeg na geschokte reacties uit het publiek pas door dat niet de regerend wereldkampioen zijn tegenstander zou worden, maar de vrouwelijke darter Beau Greaves.

Van Veen zag ook dat Littler een indrukwekkend niveau haalde op de 'voorronde-dag' van het jeugd-WK. In Wigan werd er maandag tot aan de finale gespeeld, want de eindstrijd vindt traditioneel plaats tussen de halve finales en finale van de Players Championship Finals in. Van Veen won vorig jaar de jeugdwereldkampioentitel door landgenoot Jurjen van der Velde te verslaan. In 2023 verloor hij nog de finale van Littler. Nu is verrassend genoeg Greaves zijn uitdager, nadat zij Littler in de halve finale had verslagen. "Prima toch?!", zegt Van Veen tegen het AD.

'Ik verwacht nu meer kans'

Van Veen zag het niet letterlijk gebeuren in Wigan, maar is blij met de uitslag. "Ik verwacht nu wel meer kans te hebben dan tegen Luke Littler. Al wordt het nog altijd een lastige klus. Beau is de beste dartster die er ooit is geweest. Dat durf ik nu al te zeggen. Fallon Sharrock won al eens wedstrijden op grote toernooien, maar Beau is echt nog van een ander kaliber. Het maakt mij niet uit of ik tegen een man of een vrouw speel. Als je goed genoeg bent, hoor je erbij."

Geschokte reacties uit het publiek

De carrière van de Nederlandse topdarter zit flink in de lift. Hij bestormde recent de top-16 van de wereld, gooide een recordwedstrijd op de World Grand Prix en mag nu weer proberen het jeugd-WK te winnen. Hij zag het niet aankomen dat Greaves daarin zijn tegenstander zou worden. "Toen ik begon aan mijn halve finale waren zij vijf meter verderop al begonnen. Toen ik tijdens mijn wedstrijd ineens geschokte reacties uit het publiek hoorde, heb ik toch even naar dat bord gekeken. Toen zag ik ineens Beau Greaves de pijlen uit het bord pakken en de hand van Littler schudden."

Beluister de podcast Darts Draait Door