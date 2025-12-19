Een sensatie hing in de lucht in Ally Pally. Bij het WK darts 2026 was Beau Greaves (21) dichtbij een zege op Daryl Gurney. De als 21e geplaatste Noord-Ier was net op tijd bij de les en won met 3-2 in sets, ondanks een lager gemiddelde.

De 39-jarige Gurney heeft weleens betere periodes gehad in zijn loopbaan. Zo knokte hij zich tweemaal naar de kwartfinale van het WK darts, de laatste keer bij het WK 2021. Daarom leek het mogelijk dat Greaves deze clash zou overlegen. Gurney pakte redelijk eenvoudig de eerste set, mede ook omdat de vrouw uit Doncaster nog niet op gang was gekomen.

Dat was ze wel in de tweede set. En hoe! Dat was naar alle standaarden, mannen of vrouwen, een geweldige set. Ze kwam tot een gemiddelde van dik 108.

De derde en vierde sets verliepen volgens hetzelfde patroon. In de derde kwam Greaves scorend tekort, maar door zwak finishen van haar tegenstander kon ze wel aanhaken. In de vierde blies ze Gurney scorend weg en pakte ze drie legs op rij.

Onderweg gooide Greaves ook nog een tiendarter, de eerste van dit wereldkampioenschap. In de slotset brak Gurney haar in de derde leg met een15-darter, waarna ze nog kansjes had om terug te knokken tot 2-2 in legs. Gurney hield zijn hoofd net koel genoeg en trok de set ondanks een lager setgemiddelde (92 tegen 98) met 3-1 naar zich toe.

Sinds het WK darts 2020 heeft er geen vrouw meer een potje gewonnen in het Alexandra Palace te Londen. Destijds kwam Fallon Sherrock zelfs tot de derde ronde, wat haar de bijnaam The Queen of the Palace opleverde. Maar Greaves wordt ondanks haar jeugdigheid nu al gezien als de beste vrouwelijke darter ooit en zou weleens kunnen uitgroeien tot nieuwe koningin.

