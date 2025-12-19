Beau Greaves (21) is nu al een van de beste vrouwelijke darters ooit. Ze veegt al jarenlang de concurrentie van tafel bij vrouwentoernooien en gaat in 2026 meedraaien in de openbare evenementen van de bond PDC. Dan zullen haar bonte tattoo's nog vaker in beeld komen.

Greaves is de regerend wereldkampioen bij de vrouwen bij de bond WDF. Ze doet momenteel mee aan het WK darts (voor mannen en vrouwen) in Alexandra Palace te Londen en heeft een PDC-tourcard, waarmee ze in 2026 en 2027 toegang krijgt tot diverse toernooien.

Doe-het-zelf-tattoo's

In gesprek met Viaplay legt Beau 'n' Arrow uit Doncaster uit wat het verhaal is achter de tatoeages op haar lichaam. Ook haar handen zijn met inkt versierd. "Deze kleintjes stammen uit de tijd van corona en lockdowns", legt ze uit, verwijzend naar een paar kleine afbeeldingen. Ze kocht een doe-het-zelf-kit op internet en heeft de tattoo's dus zelf gezet.

Ook haar zus Bobbi Greaves plaatste een tat op de linkerhand van Beau. Het is een kruis, naar aanleiding van een tv-show die ze samen keken: This is England. Bij een tattoo met drie kruisjes zegt ze: "Ik heb geen idee wat hier voor verhaal achter zit." En zo blijken er wel meer twijfelachtige beslissingen te zijn genomen door de dartster. Ze moest namelijk een andere tattoo waarover ze niet tevreden was laten aanpassen door er een nieuwe van te maken. "Deze zit over een eigen tattoo heen die op een lepel leek", legt ze uit.

Nuchter

Ze is dan ook niet op alle tattoos even trots. "Om sommige moet ik vooral erg lachen. Die heb ik op mijn 16e gezet", zegt ze, terwijl ze het woord 'lol' aanwijst. Niet dat ze destijds dronken was. "Nee, ik was helaas nuchter", lacht ze.

