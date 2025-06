Michael van Gerwen is hongerig naar succes. De beste Nederlandse darter ging onlangs door een zware periode na een scheiding met jeugdliefde Daphne, maar inmiddels heeft hij zijn 'nieuwe' pijlen weer opgepakt. In New York oogt Van Gerwen hongerig.

Veel heeft Van Gerwen nog niet in de schijnwerpers gestaan na zijn periode. Afgelopen weekeinde speelde hij een demonstratietoernooi in België, waar hij opviel in een zwart shirt in plaats van zijn kenmerkende groene. Daarna nam hij uitgebreid de tijd voor een exclusief interview met Sportnieuws.nl:

Mentaal klaar

Deze week doet Van Gerwen in New York mee aan de US Darts Masters. Eenmaal aangekomen trok Online Darts hem voor de camera. "Ik leef van moment tot moment. Iedereen weet waar ik vandaan kom, in welke positie ik me bevind, en ik moet ervoor zorgen dat ik de juiste keuze maak voor mij en mijn kinderen", vertelt hij.

"Ik heb een hele moeilijke periode gekend, maar ik houd er ook van om te darten. Ik moest de juiste combinatie zien te vinden", weet Van Gerwen. "Ik houd van darten, maar er is één ding waar ik meer van houd en dat zijn mijn kinderen", zegt hij met een trotse glimlach. Van Gerwen heeft twee kinderen: dochter Zoë en zoontje Mike.

Gezonder leven

Van Gerwen is zijn beugel kwijt en heel wat afgevallen, merkt de interviewer op. "Ik wil gezonder leven. Ik wil dit over tien jaar nog steeds doen, dus dan moet je wat offers brengen in het leven", vindt hij.

Frisse start

De vraag is in welk shirt Van Gerwen zal aantreden in The Big Apple. Hij werd groot met een appeltjesgroen shirt, maar onlangs in België droeg hij juist zwart. Daarbij horen ook 'nieuwe' pijlen. "We hebben samen mooie plannen gemaakt al voordat het drama begon. Ik kijk uit naar een nieuwe Michael", verzekert de Nederlander, die met zijn nieuwe materiaal twee negendarters gooide. "Maar tijdens training telt niet", grijnst hij.

Ondanks dat Van Gerwen misschien wat roestig is, zit hij vol ambities. "Als ik niet het gevoel had dat ik geen schade aan kon richten, was ik hier niet geweest", is hij resoluut. De interviewer proeft dat "de oude Michael terug is", maar dat vindt Van Gerwen wat te voorbarig. "Ik hoop het, we zullen zien. Ik moet mijn pijlen laten spreken."

