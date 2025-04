Nieuwe opkomstnummer Gerwyn Price volledig afgebrand: 'Nee! Echt? Is dit het?'

Darter Gerwyn Price kwam tijdens de afgelopen Premier League Darts-avond in Newcastle ineens op met een nieuw nummer. Dat viel niet goed bij de dartsfans. Ook ex-darter Vincent van der Voort vindt de walk-on maar niets, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Price kwam jarenlang op met het iconische nummer Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Maar tijdens de achtste Premier League-avond in Newcastle gooide The Iceman het over een andere boeg. De darter uit Wales kwam op met een nieuw dartsnummer. "Nee! Echt? Is dit het?", was de eerste reactie van Van der Voort.

Geen fan van nieuwe walk-on

"Ik ken dat liedje wel. Maar ik vond zijn vorige beter", vertelt hij verder. "Dat past toch ook beter bij hem?", vraagt presentator Damian Vlottes zich af. Price verraste de dartsfans door op te komen met Nice to Meet You van de Britse zanger Myles Smith, zoals te beluisteren is in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door. Maar dat viel niet in de smaak.

"Nee, ik ben geen fan. Vorig jaar veranderde hij zijn walk-on ook eens naar een liedje van Katy Perry. Dat was ook geen succes", vertelt Van der Voort verder op zijn eigenwijze droge manier. "Geen idee waarom hij dat doet. Je zou zeggen dat de PDC denkt van 'nou dat gaan we niet doen'. Maar blijkbaar vinden ze dit goed."

Michael van Gerwen

Voor veel darters is de muziek tijdens de walk-on onderdeel geworden van hun merk. "Als Michael van Gerwen opeens met een andere opkomstliedje komt, zou dat ook raar zijn toch?", vervolgt Vlottes. Van der Voort is het daar mee eens. "Of het moet echt een verbetering zijn die er echt helemaal doorheen knalt. Waar het publiek helemaal op losgaat. Maar dat is hier niet het geval. Dit is geen verbetering."

