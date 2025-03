Winnaar Gerwyn Price blijkt voorspellende gave te hebben en onthult blessure: 'Is nog steeds niet over'

Gerwyn Price is bezig aan een echte wederopstanding. In 2024 was de Welshe darter geen schim van zichzelf en klaagde hij vooral veel. Dit jaar is hij helemaal terug en bekroonde hij zijn topvorm met de winst van Players Championship 9. Na afloop onthulde hij niet helemaal okselfris te zijn.

Price mocht na zeven gewonnen wedstrijden in Leicester de 15.000 pond prijzengeld bijschrijven van de PDC. Onderweg versloeg hij onder anderen de Nederlander Niels Zonneveld in de kwartfinale. Daarna won hij ook nog van Brendan Dolan en Ian White om zijn vloertitel in de wacht te slepen. Price zegt dat hij het al had voorspeld. "Aan het begin van de dag zei ik tegen James Wade al dat ik de dag zou winnen. En dan doe ik het ook nog eens."

Blessure

Van harte ging het niet bij The Iceman. "Ik worstel al een week met een blessure en het is nog steeds niet helemaal over." Waar hij precies last van heeft, wilde hij niet zeggen. Maar dinsdag staat de Premier League-speler er ook weer gewoon tijdens Players Championship 10. Michael van Gerwen en Luke Humphries, de nummers drie en één van de wereld, zijn er in Leicester niet bij. Dus is hij weer een van de favorieten om de dag te winnen.

'Win is a win'

Maar zelfs met een vloertoernooi op zak, is Price nog niet tevreden met zijn vorm in Leicester. "Ik was wisselvallig. Mijn prestatieniveau ging op en neer. Maar a win is a win. Dit is een lekkere vertrouwensboost voor PC10 en voor de Premier League Darts op donderdag." De nieuwe speelavond van het lucratieve toernooi is donderdag in Berlijn. Het is voor het eerst dat het circus buiten het Verenigd Koninkrijk is dit seizoen.

Meer geld

De darters van de PDC kregen maandag mooi nieuws, want de dartsbond beloofde een flinke verhoging van het prijzengeld. Zo gaat de eerstvolgende wereldkampioen liefst 1 miljoen pond krijgen. Ook alle andere toernooien gaan vanaf 2026 flink meer geld opleveren.