De dartsbond PDC introduceerde bij het eerste Euro Tour-evenement van 2026 een nieuwe scheidsrechter. Zondag mocht hij voor het eerst opdraven. Owen Binks kreeg toen zijn bijnaam te horen en het beviel hem helemaal niks.

Binks draaide warm voor zijn nieuwe functie bij de PDC bij de Modus Super Series, een reeks toernooien buiten de PDC om. Zijn eerste partij bij de PDC was Chris Dobey tegen Michael Smith bij de Poland Darts Open. Bij het WK darts 2026 werd afscheid genomen van George Noble als referee bij de PDC en Binks is sindsdien toegetreden tot het vaste clubje.

Owen Jar Jar Binks

De 27-jarige Binks werd aangekondigd als referee door de master of ceremonies Philip Brzezinski. Veel darters hebben een bijnaam en Brzezinski dacht: dan moet de scheids er ook eentje dragen. Hij zei: "Beste publiek. we verwelkomen een nieuwe scheidsrechter op het podium. Het is Owen Jar Jar Binks!"

Star Wars

Jar Jar Binks is een karakter in de filmreeks Star Wars. Binks is niet bij alle fans daarvan geliefd. Vaak wordt hij ingezet voor een komische en vrolijke noot, maar over het algemeen is Star Wars juist een superstrak scienfiction-epos zonder humor. Daardoor voelt het soms of Jar Jar Binks niet helemaal in de Star Wars-wereld past.

I REQUIRE A NEW NICKNAME 😳 https://t.co/YFp7eXpiLN — Owen Binks (@BinksOwen) February 22, 2026

Aan de gelaatsuitdrukking van Binks is te zien dat hij deze bijnaam niet aan zag komen. En ook dat hij er niet tevreden mee is. Dat maakte hij vervolgens expliciet duidelijk met een bericht op social media. "IK EIS EEN ANDERE BIJNAAM", zo schreef hij helder op.

Van Veen finalist, Van Gerwen afwezig

Gian van Veen zorgde in de finale van het toernooi overigens voor spektakel door tegen Luke Littler een negendarter te gooien. De Nederlander gooide bij een 2-2 stand een perfecte leg, maar helaas was het uiteindelijk niet genoeg voor de zege.

Michael van Gerwen was absent in Polen. De Nederlandse topdarter heeft een medisch probleem en zit aan de antibiotica en is er nog altijd niet vanaf. Het kost hem ook de Players Championships in Leicester deze week. Dinsdag 24 en woensdag 25 februari kunnen de topdarters zich weer laten gelden als daar Players Championships 5 en 6 op het programma staan.

Daar is Van Gerwen ook weer niet bij door de aanhoudende problemen met zijn gezondheid, bevestigt goede vriend Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door, die dinsdag 24 februari verschijnt.