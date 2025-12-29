Een van de opmerkelijkste verhalen van het WK darts 2026 is de opmars van Kevin Doets. De speler uit Almere knalde maandag de Engelse topper Nathan Aspinall uit het toernooi. Vanaf de voorste publieksrij gaf zijn nieuwe Braziliaanse vriendin hem support.

Doets heeft na een ware thriller de achtste finales bereikt van het WK darts in Londen. De 27-jarige Nederlander stond tegen de Engelsman Nathan Aspinall met 3-2 achter, maar hij wist dankzij hoge scores de twee volgende sets te winnen en daarmee de wedstrijd met 4-3.

Doets treft in de achtste finales de Engelsman Luke Humphries, oud-wereldkampioen en de nummer 2 van de wereld. Het is de tweede keer in zijn carrière dat de darter uit Almere de laatste zestien van het WK heeft gehaald.

Bibi Rangel

De vriendin van Doets is Bibi Rangel, met 22 jaar vijf jaar jonger dan de Nederlandse darter. Rangel studeert Talen en Internationale betrekkingen aan de universiteit van Porto in Portugal. Haar vader is een darter: Bruno Rangel.

Bij de partij tussen Doets en The Asp stond ze helemaal vooraan om hem op te zwepen. In een story op Instagram deelt Rangel een fragment van streamingplatform DAZN, waarin ze te zien is. In een witte blouse zwaait ze enthousiast met haar armen en schreeuwt ze bemoedigende woorden richting Doets. Ze schrijft erbij: "Alleen mensen die Portugees spreken kunnen dit begrijpen". Ze bedoelt schijnbaar dat Portugeestaligen kunnen liplezen om te begrijpen wat Rangel precies zegt.

Ally Pally

"Ik wilde gewoon niet verliezen", zei Doets na afloop bij Viaplay. "Ik vind het fijn om achter te staan, want dan gebeurt er wat bij mij, dan komt er extra focus. Aspinall was tot 2-2 de betere speler, maar daarna was ik dat."

© Instagram Bibi Rangel

"Die pijlen die in het begin van de wedstrijd uit het bord vielen, hadden denk ik ook te maken met dat mijn focus toen nog niet goed was. Deze overwinning geeft ook weer vertrouwen; ik heb heel veel zin in de wedstrijd tegen Humphries. Hij gaat het moeilijk krijgen."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.